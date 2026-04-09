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La Capital avanzó con trabajos para favorecer el drenaje pluvial

Obras de prevención.

La Capital avanzó con trabajos para favorecer el drenaje pluvial FUENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Hace 2 Hs

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán concretó obras para contrarrestar los efectos de las grandes lluvias y solucionar los problemas de anegamientos. Los trabajos se realizaron en los barrios Alejandro Heredia y Ampliación, Ampliación Federal y San Fernando. Ciudadanos de esas zonas compartieron sus testimonios.

Entre ellos, Paola Carrizo, del Barrio Ampliación Alejandro Heredia (Congreso al 4500), describió la situación que padecían anteriormente durante las tormentas y resaltó el accionar de la Municipalidad para evitar las inundaciones severas que solían sufrir los residentes. “Antes corríamos a todos lados con temor, hemos perdido muchísimas cosas, nos llegaba hasta la rodilla el agua. Ahora estamos agradecidos con la Municipalidad porque desde el primer momento que llegaron las calles quedaron espectaculares y ahora en la última tormenta no nos entró agua”, señaló.

Según se explicó, el municipio intervino con máquinas en la zona para desagotar el agua de las calles y enfatizó la construcción de cordón cuneta en las calles Congreso de Tucumán, Las Heras y Entre Ríos.

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En tanto, Mónica Santilli, vecina del barrio Alejandro Heredia (altura avenida Pascual Taruli y pasaje Pedro Lino), agregó que a partir de los trabajos de la gestión municipal se mejoró sustancialmente la situación en contexto de lluvias. “Hace 28 años que vivo acá y vivíamos inundados. Acá vinieron mucha gente, gobernadores, intendentes, pero nadie nos hizo nada. Cuántas veces vi a mis vecinos que estaban mal, que lloraban, que perdieron sus cosas. Y en esta lluvia no nos inundamos”, remarcó.

En el barrio San Fernando (Juan Padrós al 2200 y Colón 2700), donde se instalaron desagües pluviales para transportar el agua hacia el Canal Sur, Mirta Torres manifestó que la urgencia principal de la zona era la acumulación de agua. “Se hizo un caño de desagüe en la Chiclana para que el agua vaya al canal. Nos sirvió porque ha corrido el agua en esta última tormenta”, celebró.

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