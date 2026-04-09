La Capital avanzó con trabajos para favorecer el drenaje pluvial

Entre ellos, Paola Carrizo, del Barrio Ampliación Alejandro Heredia (Congreso al 4500), describió la situación que padecían anteriormente durante las tormentas y resaltó el accionar de la Municipalidad para evitar las inundaciones severas que solían sufrir los residentes. “Antes corríamos a todos lados con temor, hemos perdido muchísimas cosas, nos llegaba hasta la rodilla el agua. Ahora estamos agradecidos con la Municipalidad porque desde el primer momento que llegaron las calles quedaron espectaculares y ahora en la última tormenta no nos entró agua”, señaló.