El Ejecutivo promulgó la Ley de Presupuesto 2026

La ley incorpora además un mecanismo de “perdón”: ARCA no presentará una denuncia penal si se cancelan la deuda y los intereses establecidos por el organismo. En los casos en que la denuncia penal ya haya sido iniciada, la acción se extinguirá si se abona la deuda, los intereses y un adicional del 50%. Otro aspecto central de la norma es la reducción del plazo de prescripción de las deudas impositivas, que pasa de cinco a tres años.