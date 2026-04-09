Estrenos de cine: “Torrente, presidente”, los defectos rumbo al poder

Salvador del futuro: “Buena suerte, diviértete, no mueras”

Gore Verbinski tiene títulos tan dispares como “El aro” y la trilogía de “Piratas del Caribe”. Su regreso tras las cámaras es un thriller de ciencia ficción protagonizado por Sam Rockwell, Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Juno Temple y Asim Chaudhry, que aborda una de las preocupaciones crecientes de la actualidad: los alcances de la inteligencia artificial (IA). “Buena suerte, diviértete, no mueras” presenta a un hombre que llega a un restaurante de Los Ángeles y se presenta como un viajero del futuro que tiene la misión de salvar al mundo de una IA rebelde que está a punto de acabar con la humanidad. Para lograr su objetivo necesita la ayuda de las personas más improbables: los clientes descontentos de ese pequeño y descuidado local, que no se conocen entre sí. Y para complicarlo todo, deben trabajar contra reloj ya que tienen sólo la noche para actuar. La trama circula por momentos de tensión, giros audaces y reflexiones sobre el sentido de la vida. En su estreno en el Fantastic Fest, sorprendió con una estética que combina lo futurista con lo rústico para explorar la relación cotidiana con la tecnología, la confianza y el desafío de tener que articular con otros para el bien común.