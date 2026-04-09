Estrenos de cine: “Torrente, presidente”, los defectos rumbo al poder

El Oficial Gordillo es un niño inocente en comparación con el impresentable policía José Luis Torrente. El personaje español compartió oficio con su par tucumano, pero sus defectos son multiplicados infinitas veces y llevados al extremo.
El comediante Santiago Segura creó a Torrente en 1998, cuando ya era un actor reconocido y de importante trayectoria. En su debut como director y con el subtítulo “El brazo tonto de la ley”, presentó a un ser machista, grosero, echado de la Policía, abusador, racista, franquista, aficionado a las prostitutas, bebedor y adicto y fanático de Atlético de Madrid. Fue un éxito inmediato. Le sucedieron cuatro películas más, hasta que ahora hace el salto del mundo ilegal en el que se desenvuelve (extorsiones, robos y demás) a la política.
“Torrente, presidente” es la sexta producción de la saga, nuevamente con Segura como inefable protagonista y director y una muy nutrida lista de elenco de reparto (Gabino Diego, Fernando Esteso, Kiko Rivera, El Gran Wyoming y Esther Cañadas aparecen en pantalla junto a Kevin Spacey y Alec Baldwin y con breves cameos de dirigentes reales de España) y se transformó en el gran título en la península ibérica. Hoy llega a las salas argentinas, presentada como “una sátira que aborda con humor los estereotipos”, desde lo ácido e incorrecto.
Torrente regresa a la primera plana, viéndose a sí mismo como un héroe nacional, el único que puede salvar al país del desastre final. Ningún parecido con la realidad es un error, sino una identificación buscada desde un producto que usa la risa como elemento distanciador, para abordar la realidad de modo crítico. Identificar en lo cotidiano a los seres que habitan la pantalla (llevados a la enésima potencia) es un guiño para la platea. Su construcción rompe fronteras y permite que, a poco de andar, se olvide que habla de España, para sentir que tiene un alcance internacional en un mundo donde las prácticas y las construcciones identitarias de los candidatos no tienen barreras.
“Torrente está convencido de que España atraviesa su momento más crítico… y que sólo él puede salvarla. Olvidado por las instituciones, despreciado por antiguos aliados y sobreviviendo entre deudas y teorías conspirativas, descubre una oportunidad única para volver al centro de atención: la política nacional. Tras un enredo tan absurdo como peligroso, termina viéndose envuelto en una campaña electoral disparatada, rodeado de asesores aún más incompetentes que él, influencers oportunistas y viejos conocidos que preferirían no haber vuelto a cruzarse en su camino. Convencido de que el país necesita ‘mano dura, sentido común y su particular visión del orden’, inicia una carrera hacia el poder que mezcla mítines caóticos, promesas imposibles y operaciones encubiertas totalmente fuera de control”, es la sinopsis.
Ante la prensa, Segura advirtió que los políticos “no están a la altura del ciudadano, que se merece algo mejor”. “No están ayudando a mitigar la crispación que tenemos en la calle; la están alimentando con la violencia verbal que ejercen entre ellos. No quería hacer una comedia para reírme de un bando, sino para reírme de la política”, agregó.
Otros estrenos
Aporte de terror: “911, llamada infernal”
Dos policías son llamados para que intervengan en disturbios por una disputa doméstica, pero lo que debería ser una acción común del protocolo diario se modifica radicalmente cuando un trágico accidente los lleva a protagonizar una pesadilla implacable. Hay un disparo que no debería haber ocurrido y que queda registrado. Al tratar de evitar la exposición pública y el castigo, intentan encubrir lo que pasó, pero descubren que no solo las cámaras los observan. Todo se convierte en una pesadilla claustrofóbica que los arrastra a descubrir un culto siniestro con horrores inimaginables. “911, llamada infernal” (el apropiado título en inglés es “Bodycam”), es el estreno de terror de la semana que llega desde Canadá, con las actuaciones de Jaime M. Callica, Sean Rogerson, Catherine Lough Haggquist y Angel Prater, y la dirección de Brandon Christensen, quien coescribió el guión junto a su hermano Ryan Christensen.
“El drama”: una comedia romántica distinta
Zendaya es Emma Harwood, empleada de una librería, originaria de Baton Rouge, Luisiana; y Robert Pattinson es Charlie Thompson, un director de museo, originario de Londres, Inglaterra. Están enamorados y parecen ser la pareja ideal a la mirada de todos con sus trabajos de ensueño y su buen pasar económico, pero sus perfectos planes de boda se convierten en caos cuando un impactante secreto sale a la luz días antes de la ceremonia y uno de ellos descubre verdades inquietantes sobre el otro. A partir de allí se construye “El drama”, la comedia dramática romántica estadounidense de estreno, escrita y dirigida por el noruego Kristoffer Borgli, con producción de A24, con una trama sostenida por un dúo consagrado -y al mismo tiempo, en constante ascenso-, que no se queda en presentarse simpáticos y atractivos en pantalla, sino que bucean en lo profundo de sus personajes, en los aspectos silenciados de su pasado pero que siguen sonando en el presente promisorio que están viviendo. Borgli aporta una conducción que permite introducir las presiones psicológicas que han marcado a los personajes en un contexto contemporáneo en el cual la realización personal del momento entra en debate.
Salvador del futuro: “Buena suerte, diviértete, no mueras”
Gore Verbinski tiene títulos tan dispares como “El aro” y la trilogía de “Piratas del Caribe”. Su regreso tras las cámaras es un thriller de ciencia ficción protagonizado por Sam Rockwell, Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Juno Temple y Asim Chaudhry, que aborda una de las preocupaciones crecientes de la actualidad: los alcances de la inteligencia artificial (IA). “Buena suerte, diviértete, no mueras” presenta a un hombre que llega a un restaurante de Los Ángeles y se presenta como un viajero del futuro que tiene la misión de salvar al mundo de una IA rebelde que está a punto de acabar con la humanidad. Para lograr su objetivo necesita la ayuda de las personas más improbables: los clientes descontentos de ese pequeño y descuidado local, que no se conocen entre sí. Y para complicarlo todo, deben trabajar contra reloj ya que tienen sólo la noche para actuar. La trama circula por momentos de tensión, giros audaces y reflexiones sobre el sentido de la vida. En su estreno en el Fantastic Fest, sorprendió con una estética que combina lo futurista con lo rústico para explorar la relación cotidiana con la tecnología, la confianza y el desafío de tener que articular con otros para el bien común.
Un juguete mortal: “El mono: la maldición regresa”
Los hermanos Marshall y Jenny vuelven al motel “The Jolly Monkey” tras la muerte de su abuela. Cerrado desde hace décadas, luego de que unas personas desaparecieron cerca del aislado edificio vacacional, la familia propietaria se debate entre reabrir el negocio o demolerlo para vender el terreno, cuando el lugar comienza a revelar secretos que jamás debieron ser despertados. Cuando están revisando entre los restos del edificio, encuentran a su antigua mascota que se movía dándole cuerda: un mono de juguete vestido con moño y con platillos, aparentemente divertido e inofensivo, que alguna vez ocupó un espacio destacado en la recepción del hotel. Pero ahora, al revivir tras su letargo, el muñeco parece transformarse (en una versión humana y monstruosa de juguete) y comete brutales asesinatos en el filme de terror “El mono: la maldición regresa”, dirigido por Ryan Ebert y con Dominic Keating, Jane Hajduk, Courtney Fulk y Neirin Winter en el elenco, en otra novedad del género del terror sobrenatural que llega a las salas tucumanas. La idea es continuar la saga iniciada el año pasado, pero que era con otro director y elenco, inspirada en un cuento de Stephen King de 1980.
“La casaca de Dios”: un símbolo más allá de lo deportivo
Inspirada en la historia real del destino de la remera que usó Diego Armando Maradona en el Mundial de fútbol de México 1986, llega hoy “La casaca de Dios”, dirigido por Fernán Mirás, escrito por Marcos Carnevale y con Natalia Oreiro y Jorge Marrale de protagonistas en una trama que mezcla drama, humor, nostalgia y crítica sobre la comercialización de recuerdos. Todo gira alrededor de la mítica camiseta azul que el 10 se puso en el partido contra Inglaterra (y que intercambió con el jugador rival Steve Hodge), en el que marcó sus dos goles más recordados, en medio de un sentimiento de revancha deportiva por la entonces todavía cercana guerra por las islas Malvinas. Así, juega con la emoción colectiva y la identidad nacional a través del fútbol, cuando (en el relato) se anuncia que la prenda será subastada al mejor postor y se la considera “la más valiosa del mundo”. Entonces es cuando interviene Titi Malvestiti (interpretado por Marrale), utilero de club de barrio marcado por la pérdida de su hijo en el conflicto bélico de 1982, que se resiste a ese final para una camiseta que encierra múltiples símbolos y decide recuperarla. El elenco incluye a Lautaro Delgado Tymruk, Rafael Ferro y Damián Dreizik.
“Los domingos”: multipremiada película española
Si “Torrente, presidente” es el gran estreno español comercial, “Los domingos” es una de las películas de ese mismo origen más esperadas y hoy llega al circuito tucumano de cineclubes, con entrada libre y gratuita. El filme se proyectará en única función hoy desde las 21 en La Vecindad Estudio (Las Piedras y Libertad), escrita y dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y protagonizada por la debutante Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Nagore Aranburu y el argentino Juan Minujín. Está ambientada en el País Vasco, donde una joven de 17 años reflexiona sobre la posibilidad de tomar los votos como monja e ingresar en un convento de clausura, profundizando las tensiones familiares entre su distante padre viudo, su tía, quien está más involucrada en su existencia, y su abuela, en un contexto donde lo terrenal y lo religioso entran en constante tensión. La película tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y ganó la Concha de Oro; a principios de año se alzó con cinco Goya (mejor película, director, guión original, actriz protagónica para López Arnaiz y de reparto para Aranburu), y compitió mano a mano con “Sirât” para representar a su país en los Oscar.
Espacio Incaa: “Jasmín”, un documental argentino
Gisela Gorbalán es la directora del documental “Jasmín”, que entre hoy y el sábado se verá desde las 20 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251). Su cámara sigue la lucha de Jasmín Pérez Casani, una joven de origen peruano, sobreviviente de abusos intrafamiliares, que se convierte en activista feminista en Buenos Aires tras poder huir de violencia y encontrar refugio en la militancia de género en el barrio porteño Rodrigo Bueno. En ese entorno se transformó en una referente de la búsqueda de justicia y de visibilizar la violencia institucional, a través de una red de apoyo colectivo que le posibilitó, incluso, volver a su país para reclamar el fin de la impunidad machista. La historia está construida con testimonios de la protagonista y de su entorno más cercano. La directora estará presente en la función de esta noche.
“Palestina 36”: un drama histórico
En 1936, las aldeas palestinas se rebelan contra el dominio colonial británico de ese momento, antes de la Segunda Guerra Mundial. En medio de una escalada de disturbios y durante un momento crucial para el futuro de ese territorio, Yusuf queda atrapado entre su trabajo en Jerusalén y su hogar en un ámbito rural, mientras comienza una revuelta árabe que durará hasta 1939 y que es considerada como un episodio clave para la identidad de ese pueblo. Escrita y dirigida por Annemarie Jacir, y protagonizada por Hiam Abbass, Kamel El Basha, Yasmine Al Massri, Liam Cunningham, Robert Aramayo, Jeremy Irons y Saleh Bakri, “Palestina 36” se proyectará esta noche, desde las 21 y con entrada libre y gratuita, en La Taberna de Saturno (Pringles y Chacho Peñaloza, Yerba Buena), en el ciclo Cine Crot. Propuesta por Palestina para el Oscar a mejor largometraje internacional, quedó dentro de la lista de las 10 semifinalistas.