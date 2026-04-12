¿Qué pasa con los animales de laboratorio cuando se termina la investigación?

En otras áreas, el pez cebra es indispensable para la embriología por su transparencia, mientras que los perros Beagle son preferidos por su docilidad y un sistema cardiovascular que mimetiza el humano. Finalmente, los primates se reservan para investigaciones de alta complejidad neurológica e inmunológica, dada nuestra cercanía evolutiva. Comprender por qué se utilizan y cómo pueden ser rehabilitados es el primer paso hacia una ciencia más ética y compasiva.