Proyecto Salvación: de la gran pantalla sin escalas a las consolas de videojuego

Andy Weir sigue cumpliendo metas con su obra “Project Hail Mary” (Proyecto Salvación). Primero pensó en un libro y después en lo que se viene produciendo. “Los fans han estado esperando más. Este es el primer paso más allá de lo que ocurre en el libro y la película, algo que solo se puede experimentar en realidad mixta», afirma Weir sobre el nuevo juego. Según anunció Amazon MGM la llegada está confirmada para fin de año.
El videojuego se llamará “Project Hail Mary: Journey Among The Stars” (Proyecto Hail Mary: Viaje Entre las Estrellas), lo desarrollará el estudio de RV y RA responsable de títulos como Thief VR: Legacy of Shadow y Peaky Blinders: The King’s Ransom.
Las reseñas que trascendieron describe al juego como de realidad mixta, lo que debería significar que combina elementos de realidad virtual y aumentada. En los avances la experiencia permite meterse en la piel de Ryland Grace, el personaje de Ryan Gosling en la película.
El objetivo
La misión es resolver un problema a bordo de la nave espacial diagnosticando el fallo, improvisando la solución y superando los límites de la ciencia y la ingeniería. A los fans de la historia también los seducirá saber que Rocky, la inteligencia alienígena que constituye el núcleo emocional de la película, también aparecerá en el juego como personaje secundario con el cual el jugador deberá construir un vínculo de cooperación, resolución de problemas y la confianza creciente. “La última esperanza de la humanidad está en manos del jugador”, apunta la descripción técnica en el sitio especializado Nordicign.
Project Hail Mary: Journey Among the Stars - Official Filmmakers' Reaction Video https://t.co/2qKJENzjBc— IGN Nordic (@IGNNordic) April 8, 2026