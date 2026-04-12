Proyecto Salvación: de la gran pantalla sin escalas a las consolas de videojuego

El objetivo

La misión es resolver un problema a bordo de la nave espacial diagnosticando el fallo, improvisando la solución y superando los límites de la ciencia y la ingeniería. A los fans de la historia también los seducirá saber que Rocky, la inteligencia alienígena que constituye el núcleo emocional de la película, también aparecerá en el juego como personaje secundario con el cual el jugador deberá construir un vínculo de cooperación, resolución de problemas y la confianza creciente. “La última esperanza de la humanidad está en manos del jugador”, apunta la descripción técnica en el sitio especializado Nordicign.