Rechazan el acuerdo del secretario de Energía de la provincia y la causa por uso indebido de DNI avanza: deberá declarar como imputado

El secretario de Energía de la provincia deberá declarar como imputado.
Resumen para apurados
- El fiscal Agustín Chit rechazó el acuerdo del secretario de Energía, Martín Viola, quien será indagado por usar el DNI de un tercero para difamar a un colega en Tucumán.
- La causa inició tras comentarios difamatorios pagados con la tarjeta de Viola. El fiscal consideró insuficiente su oferta económica y cuestionó la falta de disculpas públicas.
- El rechazo del acuerdo acelera el procesamiento del funcionario provincial. El caso marca un precedente sobre la responsabilidad penal ante el uso ilegítimo de identidad digital.
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