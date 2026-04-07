Secciones
Justicia Federal

Rechazan el acuerdo del secretario de Energía de la provincia y la causa por uso indebido de DNI avanza: deberá declarar como imputado

El fiscal consideró insuficiente el resarcimiento que se ofrecía, y además advirtió que no se pedían las disculpas públicas ordenadas.

El secretario de Energía de la provincia deberá declarar como imputado. El secretario de Energía de la provincia deberá declarar como imputado.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El fiscal Agustín Chit rechazó el acuerdo del secretario de Energía, Martín Viola, quien será indagado por usar el DNI de un tercero para difamar a un colega en Tucumán.
  • La causa inició tras comentarios difamatorios pagados con la tarjeta de Viola. El fiscal consideró insuficiente su oferta económica y cuestionó la falta de disculpas públicas.
  • El rechazo del acuerdo acelera el procesamiento del funcionario provincial. El caso marca un precedente sobre la responsabilidad penal ante el uso ilegítimo de identidad digital.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Alejandro SangenisJuzgado FederalAgustín ChitMartín ViolaGuillermo Díaz Martínez
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tragedia por el temporal: del salón de fiestas al canal, el recorrido que investiga la Justicia
1

Tragedia por el temporal: del salón de fiestas al canal, el recorrido que investiga la Justicia

Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte
2

Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”
3

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”

Ciclogénesis y alertas naranja y amarilla: vientos, tormentas, lluvias abundantes y granizo amenazan a seis provincias
4

Ciclogénesis y alertas naranja y amarilla: vientos, tormentas, lluvias abundantes y granizo amenazan a seis provincias

Créditos, “operetas” y el lodo de siempre que inunda Tucumán
5

Créditos, “operetas” y el lodo de siempre que inunda Tucumán

Confirmaron que el “Pablo Escobar de Brasil” era la pareja de Érika
6

Confirmaron que el “Pablo Escobar de Brasil” era la pareja de Érika

Más Noticias
Habló la mujer que quedó atrapada con su marido durante el temporal: “Pensé que estaba muerto y que yo también me iba con él”

Habló la mujer que quedó atrapada con su marido durante el temporal: “Pensé que estaba muerto y que yo también me iba con él”

Presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal: Ontiveros denunció una conspiración contra su esposa por estar ternada para ser jueza federal

Presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal: Ontiveros denunció una conspiración contra su esposa por estar ternada para ser jueza federal

Un juez le da 48 horas a la diputada Molinuevo para borrar las publicaciones contra Jaldo

Un juez le da 48 horas a la diputada Molinuevo para borrar las publicaciones contra Jaldo

Manuel Adorni también hipotecó su vivienda anterior y otras dos mujeres le prestaron U$S 100.000

Manuel Adorni también hipotecó su vivienda anterior y otras dos mujeres le prestaron U$S 100.000

Carrió opinó sobre el caso Adorni, cuestionó la Ley de Glaciares y dijo que Cristina Kirchner da pena

Carrió opinó sobre el caso Adorni, cuestionó la Ley de Glaciares y dijo que Cristina Kirchner "da pena"

Ciclogénesis y alertas naranja y amarilla: vientos, tormentas, lluvias abundantes y granizo amenazan a seis provincias

Ciclogénesis y alertas naranja y amarilla: vientos, tormentas, lluvias abundantes y granizo amenazan a seis provincias

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”

Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte

Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte

Comentarios