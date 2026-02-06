Secciones
SociedadSalud

Esta es la parte del cuerpo que hay que lavar primero al bañarse, según los expertos

De acuerdo con un dermatólogo, arrancar el baño con una zona en específico puede lograr una mejor limpieza general.

Los expertos revelaron qué parte del cuerpo hay que lavar primero. Los expertos revelaron qué parte del cuerpo hay que lavar primero.
Hace 1 Hs

La ducha diaria es una rutina fundamental en la higiene personal. Sin embargo, el orden en el que se lava cada parte del cuerpo puede influir en la efectividad del proceso.

La ducha perfecta: cómo mejora la recuperación muscular, la circulación y el estado de ánimo

La ducha perfecta: cómo mejora la recuperación muscular, la circulación y el estado de ánimo

Aunque este hábito varía según las preferencias de cada persona, los productos que utiliza y el nivel de suciedad acumulada, especialistas señalaron que existe un método más adecuado para garantizar una limpieza completa y el cuidado de la piel.

¿Qué parte del cuerpo se debe lavar primero?

El dermatólogos expertos de AIP Clinic, recomiendan iniciar el aseo desde la parte superior del cuerpo, comenzando por el cabello.

Según explican, lo ideal es aplicar primero el champú, dejarlo actuar por unos minutos y luego enjuagarlo. Si se utiliza acondicionador, este debe aplicarse inmediatamente después del lavado con champú. Mientras el acondicionador actúa en el cabello, se puede aprovechar ese tiempo para lavar el resto del cuerpo con jabón.

En este proceso, lo recomendable es seguir un orden descendente: iniciar con el cuello, luego los hombros y los brazos,

Zonas del cuerpo que no se deben descuidar

Existen áreas del cuerpo que suelen recibir menos atención durante la ducha, a pesar de ser propensas a la acumulación de microorganismos. Entre ellas, los tobillos y los pies requieren un aseo minucioso para prevenir infecciones y malos olores.

Esta es la parte del cuerpo que hay que lavar primero al bañarse, según los expertos

Además, especialistas advierten que ciertos ingredientes presentes en los champús y acondicionadores pueden afectar la piel. Estos productos pueden dejar residuos en la espalda o el escote, obstruyendo los poros y causando brotes. Para evitar este problema, dermatólogos recomiendan enjuagar bien el cuerpo después de usar estos productos, asegurando que no queden restos que puedan generar reacciones adversas.

Según expertos de AIP Clinic, seguir este orden durante el baño no solo garantiza una mejor limpieza, sino que también contribuye a un uso más eficiente del agua.

¿Es bueno bañarse todos los días?

El hábito de ducharse diariamente es común en muchas personas, pero su impacto en la piel fue motivo de estudio. Investigaciones de la Universidad de Harvard advierten que el exceso de duchas puede eliminar los aceites naturales de la piel, provocando sequedad, irritación y una mayor susceptibilidad a infecciones.

El uso frecuente de agua caliente y productos químicos como jabones y champús también puede afectar la barrera cutánea, disminuyendo su capacidad de retener la humedad. El estudio señala que la piel “normal y sana” mantiene una capa de grasa que abastece a las células y conserva un equilibrio de bacterias beneficiosas.

Sin embargo, la limpieza excesiva con agua caliente y jabón puede eliminar estos elementos esenciales y comprometer la salud de la piel. Por esta razón, los especialistas sugieren encontrar un equilibrio en la frecuencia y los productos utilizados durante la ducha, asegurando la higiene sin comprometer la protección natural de la piel.

Temas Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque
1

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

El Cochiloco y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán
2

El "Cochiloco" y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle
3

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”
4

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán
5

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes
6

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes

Más Noticias
Los Fabulosos Cadillacs llegan a Tucumán: ¿cuándo será el show y cuánto salen las entradas?

Los Fabulosos Cadillacs llegan a Tucumán: ¿cuándo será el show y cuánto salen las entradas?

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Por qué no deberías usar el celular como despertador: tres razones de peso

Por qué no deberías usar el celular como despertador: tres razones de peso

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Historias de policías buenos y de policías malos

Historias de policías buenos y de policías malos

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Comentarios