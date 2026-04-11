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Lo que más aterra a Cris Hemsworth está en las consolas de los estudios

Al actor que suele protagonizar roles caracterizados por la valentía y la fuerza le inquieta la corta capacidad de atención que afecta negativamente al cine y que se generó por los algoritmos.

PREOCUPADO. Chris Hemsworth no está cómodo con la forma en que varios estudios de Hollywood se llevan más por los algoritmos, antes que por lo artístico.. PREOCUPADO. Chris Hemsworth no está cómodo con la forma en que varios estudios de Hollywood se llevan más por los algoritmos, antes que por lo artístico..
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Chris Hemsworth criticó el uso de algoritmos en Hollywood, advirtiendo que la exigencia de acción inmediata para retener al público daña la integridad artística del cine actual.
  • El actor señaló que la IA y el streaming fomentan una gratificación instantánea que reduce la atención. Defiende el cine tradicional frente a las métricas de las plataformas.
  • La postura de Hemsworth y el éxito de su nuevo thriller sugieren una resistencia hacia el cine de consumo rápido, buscando recuperar historias con profundidad y valor emocional.
Resumen generado con IA

El actor australiano, Cris Hemsworth, reconoce que la industria cinematográfica tiene una fuerte influencia de la modernización que generaron las redes sociales y la Inteligencia Artificial. Y su discurso, pese a ser uno de los actores más exitosos de la actualidad, no es del todo optimista. Al contrario.  

“Los estudios tienen algoritmos que dicen: ‘dentro de los primeros siete minutos tiene que haber algún tipo de acción o un gran evento. De lo contrario, la gente desconectará según nuestras métricas’. Y esa es una forma aterradora de intentar hacer una película”, sentenció la estrella de Thor, la película que lo impulsó a la fama.

“El evento debería ser ir al cine, levantarse del sofá, reunir a la familia, las palomitas y la bebida y demás”, explicó en referencia a que en la actualidad las plataformas (Netflix, Amazon, Paramount) “instalaron” las salas de proyección en el hogar. “Es como si nos hubieran malcriado con una especie de gratificación instantánea porque nuestra capacidad de atención se ha vuelto muy corta, especialmente con la generación más joven, con tantos medios compitiendo y sus distracciones”, reflexionó.

Pensamiento similar

En esa línea también opinó el director de la última película en la que Hemsworth protagoniza un policial de acción. De los clásicos de antes que tiene cimientos en la buena historia de un ladrón hiperprofesional que se dedica a dar golpes sin violencia en joyerías cercanas a una autopista de Los Ángeles.

“Creo que la gente olvida que tiene una experiencia emocional más grande en el cine. Hicimos deliberadamente esta película para las salas porque nos preguntábamos: '¿A dónde han ido esas películas que tanto me gustaban cuando era joven?'. Realmente espero que no vayan a ser solo eventos de presentación”, deseó Bart Layton que percibe que ver proyecciones en los cines ya no es tan importante. El público tiende a esperar que los filmes estén a disponibilidad en las plataformas de streaming.

“‘Ruta de escape’ vuelve a demostrar que un buen thriller no necesita de muchos artificios: una buena historia, diálogos inteligentes, actores de primer nivel y un par de escenas de acción bien rodadas. Un viaje al gran cine de antes, pero con una puesta en escena elegante y cuidada”, es la crítica que hizo la web española de As, en su micrositio especializado Meristation.

La recepción ha sido notable tanto entre el público, que le otorga un 85% de aprobación, como entre la crítica, que eleva esa cifra hasta el 89%.

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