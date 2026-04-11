Lo que más aterra a Cris Hemsworth está en las consolas de los estudios

“Creo que la gente olvida que tiene una experiencia emocional más grande en el cine. Hicimos deliberadamente esta película para las salas porque nos preguntábamos: '¿A dónde han ido esas películas que tanto me gustaban cuando era joven?'. Realmente espero que no vayan a ser solo eventos de presentación”, deseó Bart Layton que percibe que ver proyecciones en los cines ya no es tan importante. El público tiende a esperar que los filmes estén a disponibilidad en las plataformas de streaming.