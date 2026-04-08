El pueblo más alto de Argentina: cómo es vivir a más de 3.700 metros de altura

Las casas en Olacapato quedan empequeñecidas entre la inmensidad de las montañas, colgadas a su suerte ante las inclemencias climáticas y la amenaza de una amplitud térmica donde las nevadas pueden combinarse con un sol abrasador en un plazo de 24 horas. En el asentamiento más alto de la Argentina, sus pobladores se acostumbran a no contar con agua potable y, en muchas ocasiones, a no poder disfrutar de las riquezas que la Tierra a esas alturas puede entregar.