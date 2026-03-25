Secciones
SociedadTurismo

El pueblo del NOA que alberga uno de los volcanes más altos del mundo y un paisaje lunar sorprendente

En contraposición con la aridez, a pocos kilómetros puede encontrarse una comunidad de rosados flamencos.

El Peñón es un paraje del NOA con un paisaje lunar soprendente. El Peñón es un paraje del NOA con un paisaje lunar soprendente. (Imagen web)
Luisina Acosta
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

Hay una localidad donde coinciden la imponencia de los volcanes, la aridez del entorno y en la base una biodiversidad resiliente. El Peñón es el rincón donde la Puna catamarqueña despliega su belleza, colgado en los 4000 metros de altura, donde las estrellas parecieran ponerse a disposición de quien las mira. Allí donde los astros se acercan y los mantos níveos de dunas inundan el escenario, se encuentra un caserío de unos 450 habitantes y un encanto singular.

Pueblos fantasma: Tucunuco, la ilusión del desierto que la dictadura deshizo

Pueblos fantasma: Tucunuco, la ilusión del desierto que la dictadura deshizo

El Peñón, en Antofagasta de la Sierra, es el santuario de la Puna Catamarqueña donde nada parece de esta Tierra. Alejado de los ruidos de la ciudad y de las comunidades numerosas se encuentra este poblado, a unos 450 km de San Fernando del Valle, la capital de Catamarca. Poco explorado por los turistas, este rincón de volcanes, fauna única y vastedades de geografía árida se convierten en una aventura y también el remanso para la calma.

Entre las atracciones más deslumbrantes de El Peñón se encuentra el Volcán Galán y las dunas claras del Campo de Piedra Pómez. La conjunción de magnitud blanca junto con la extensión del coloso de 5900 metros sobre el nivel del mar —una de las calderas volcánicas más grandes y altas del mundo— conforman una postal de impacto.

Una comunidad de flamencos a pocos kilómetros

Más allá de la piedra y el fuego volcánico, este paraje guarda un secreto de vida vibrante. A pocos kilómetros se despliega la Laguna Grande, un espejo de agua que, durante la temporada estival, se convierte en uno de los puntos de flamencos rosados más importantes de Sudamérica. El contraste de las aves contra el ocre del suelo ofrece un marco privilegiado para el avistaje y la fotografía de naturaleza.

Pero el encanto no es solo geológico. La identidad de esta aldea reside en el carácter genuino de su gente. Con su reducida población, el lugar preserva costumbres ancestrales y una hospitalidad que invita al viajero a una desconexión real. Aquí, el tiempo parece regirse por otros relojes, permitiendo que la paz de la montaña permee en cada charla con los locales.

¿Qué hacer en El Peñón?

Dada su ubicación extrema y su relieve singular, visitar este rincón catamarqueño requiere planificación. Para quienes buscan la aventura de sus vidas, estas son las paradas obligatorias:

  •  Campo de Piedra Pómez: Un laberinto de formaciones albinas que simulan un paisaje lunar, ideal para recorrer en vehículos 4x4.
  • Expedición al Volcán Galán: Un desafío para los sentidos al borde de uno de los cráteres más grandes del planeta.
  • Caminatas guiadas: Explorar las estructuras geológicas de la mano de quienes mejor conocen el territorio.
  • Turismo astronómico: Aprovechar la pureza del aire para observar un cielo estrellado que parece al alcance de la mano.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa
1

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa

Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?
2

Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

Habló Federico Pelli tras la agresión en La Madrid: Me operaron y podrían intervenirme otra vez
3

Habló Federico Pelli tras la agresión en La Madrid: "Me operaron y podrían intervenirme otra vez"

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe
4

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe

Anulan una condena a perpetua por femicidio en Tucumán
5

Anulan una condena a perpetua por femicidio en Tucumán

Proponen un plan para hacer una avenida a metros del Camino del Perú
6

Proponen un plan para hacer una avenida a metros del Camino del Perú

Más Noticias
La historia de María y una casa en La Madrid que dejó de ser refugio

La historia de María y una casa en La Madrid que dejó de ser refugio

El tiempo seguirá inestable en Tucumán: se espera algo de sol, mucha nubosidad y no se descartan algunas lloviznas

El tiempo seguirá inestable en Tucumán: se espera algo de sol, mucha nubosidad y no se descartan algunas lloviznas

La desgarradora historia de Noelia Castillo Ramos: recibirá la eutanasia y se despidió en una última entrevista

La desgarradora historia de Noelia Castillo Ramos: recibirá la eutanasia y se despidió en una última entrevista

Caso Agostina Páez: ¿cómo reaccionaron las víctimas a su pedido de disculpas?

Caso Agostina Páez: ¿cómo reaccionaron las víctimas a su pedido de disculpas?

Cómo será el otoño 2026 según Ludovica Squirru: emociones intensas y cambios en el horóscopo chino

Cómo será el otoño 2026 según Ludovica Squirru: emociones intensas y cambios en el horóscopo chino

Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

Proponen un plan para hacer una avenida a metros del Camino del Perú

Proponen un plan para hacer una avenida a metros del Camino del Perú

Un tucumano creó un sistema para prever inundaciones que no se usa

Un tucumano creó un sistema para prever inundaciones que no se usa

Comentarios