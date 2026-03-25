El pueblo del NOA que alberga uno de los volcanes más altos del mundo y un paisaje lunar sorprendente

El Peñón, en Antofagasta de la Sierra, es el santuario de la Puna Catamarqueña donde nada parece de esta Tierra. Alejado de los ruidos de la ciudad y de las comunidades numerosas se encuentra este poblado, a unos 450 km de San Fernando del Valle, la capital de Catamarca. Poco explorado por los turistas, este rincón de volcanes, fauna única y vastedades de geografía árida se convierten en una aventura y también el remanso para la calma.