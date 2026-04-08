Furor por Colapinto: entradas agotadas en minutos para su presentación en Buenos Aires

El evento se realizará el 26 de abril en la zona de Palermo y marcará un hito: será la primera vez en 14 años que un monoplaza de Fórmula 1 vuelva a girar por las calles porteñas. Colapinto conducirá un Lotus E20 con motor Renault V8, intervenido con los colores de la escudería Alpine F1 Team.