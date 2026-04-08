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Furor por Colapinto: entradas agotadas en minutos para su presentación en Buenos Aires

El piloto argentino será protagonista de un evento histórico en Palermo, con un Fórmula 1 en las calles y miles de fanáticos.

Franco Colapinto, piloto de Alpine. Franco Colapinto, piloto de Alpine.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto agotó en 45 minutos las entradas para su exhibición del 26 de abril en Palermo, Buenos Aires, logrando el regreso de un Fórmula 1 a la ciudad tras 14 años.
  • El piloto de Alpine conducirá un Lotus E20 en Avenida del Libertador. La preventa fue récord, lo que obligó a ampliar el circuito y habilitar sectores gratuitos para el público.
  • Este evento consolida el fenómeno Colapinto y el interés por la Fórmula 1 en el país. Se prevé una concurrencia histórica con transmisión en vivo para toda la región.
Resumen generado con IA

El fenómeno Franco Colapinto volvió a quedar en evidencia: las entradas para su “Road Show” en Buenos Aires se agotaron en apenas 45 minutos. La demanda fue tan alta que replicó lo ocurrido en la preventa, que también se había vendido en menos de una hora.

El evento se realizará el 26 de abril en la zona de Palermo y marcará un hito: será la primera vez en 14 años que un monoplaza de Fórmula 1 vuelva a girar por las calles porteñas. Colapinto conducirá un Lotus E20 con motor Renault V8, intervenido con los colores de la escudería Alpine F1 Team.

A pesar del sold out en las ubicaciones pagas, habrá amplios sectores gratuitos para el público general. El circuito fue ampliado sobre Avenida del Libertador para permitir una mayor convocatoria, en un evento que se espera multitudinario.

Desde la organización recomendaron asistir con mucha anticipación, ya que las tribunas no son numeradas y se prevé una gran concurrencia. Para quienes no puedan estar presentes, la exhibición será transmitida en vivo por ESPN y Disney+ Premium.

Aunque todavía no se confirmaron los horarios, el entusiasmo ya está instalado: Colapinto moviliza multitudes y su show promete ser una verdadera fiesta del automovilismo.

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