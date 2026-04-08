Revelaron qué cambió Alpine en el auto de Colapinto y la explicación puede modificar la mirada sobre su 2026

Una mejora que cambia la mirada sobre el proyecto

En ese contexto, el crecimiento del auto también revaloriza el presente de Colapinto dentro de la estructura francesa. El argentino logró sumar su primer punto con Alpine y vuelve a tener por delante el desafío de sostener esa evolución cuando la Fórmula 1 retome su calendario en Miami. Por lo pronto, el análisis técnico dejó una idea fuerte: Alpine no mejoró por casualidad, sino por un concepto aerodinámico que hoy le está dando aire en la tabla.