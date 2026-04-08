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Revelaron qué cambió Alpine en el auto de Colapinto y la explicación puede modificar la mirada sobre su 2026

Un análisis especializado explicó que el avance del auto francés está ligado a una apuesta aerodinámica innovadora que hoy lo mantiene arriba.

Revelaron qué cambió Alpine en el auto de Colapinto y la explicación puede modificar la mirada sobre su 2026
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Alpine reveló mejoras aerodinámicas en el auto de Franco Colapinto para la temporada 2026 tras sumar puntos en Shanghái, explicando su ascenso al quinto puesto de constructores.
  • El avance del modelo A526 se basa en una apertura invertida de los flaps móviles del alerón trasero. Esta innovación técnica diferencia a la escudería francesa del resto de la grilla.
  • El hallazgo revaloriza el proyecto de Alpine y el rol de Colapinto para el resto del año. Se espera que esta ventaja competitiva sea clave cuando la F1 se reanude en el GP de Miami.
Resumen generado con IA

El buen arranque de Alpine en la temporada 2026 de Fórmula 1 dejó de ser una simple sorpresa y empezó a tener una explicación técnica cada vez más clara. Mientras la categoría atraviesa un parate obligado por la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, un análisis especializado puso el foco en una de las claves del crecimiento del auto que manejan Franco Colapinto y Pierre Gasly.

Según el sitio Motorsport, la mejora no pasa exclusivamente por el motor, sino por el trabajo aerodinámico que desarrolló la escudería francesa. En ese informe, el periodista Franco Nugnes destacó que el modelo A526 muestra una búsqueda muy avanzada en ese terreno, con soluciones distintas a las del resto de la grilla.

Uno de los puntos más llamativos está en la interpretación que Alpine hizo de la aerodinámica activa, especialmente en el alerón trasero. De acuerdo con esa lectura, el equipo introdujo una apertura invertida en los flap móviles, una idea que hasta ahora no había sido aplicada de la misma forma por otros rivales y que estaría ofreciendo resultados concretos en pista.

Los números, al menos por ahora, respaldan esa teoría. Alpine aparece quinto en el Campeonato de Constructores, igualado en puntos con Red Bull y apenas detrás del sorprendente Haas. La escudería suma 16 unidades, 15 de ellas aportadas por Gasly y una conseguida por Colapinto con su décimo puesto en Shanghái.

Una mejora que cambia la mirada sobre el proyecto

En ese contexto, el crecimiento del auto también revaloriza el presente de Colapinto dentro de la estructura francesa. El argentino logró sumar su primer punto con Alpine y vuelve a tener por delante el desafío de sostener esa evolución cuando la Fórmula 1 retome su calendario en Miami. Por lo pronto, el análisis técnico dejó una idea fuerte: Alpine no mejoró por casualidad, sino por un concepto aerodinámico que hoy le está dando aire en la tabla.

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