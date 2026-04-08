Melconian admitió sus aspiraciones para 2027 y acusó al Presidente de "prostituir el capitalismo"

Carlos Melconian rompió el silencio sobre su futuro político y confirmó que evalúa una candidatura presidencial para 2027. El ex presidente del Banco Nación aseguró tener la "vocación" y estar trabajando junto a su equipo técnico en un plan que trascienda lo económico. “Estamos pensando en eso. El tema es cómo armar para el resto de las áreas lo que ya hicimos en el Ieral para la economía”, explicó.