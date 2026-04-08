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Melconian admitió sus aspiraciones para 2027 y acusó al Presidente de "prostituir el capitalismo"

El economista confirmó que trabaja en un programa de gobierno integral y cuestionó los extremos de Javier Milei.

Carlos Melconian no descartó ser candidato en 2027. Carlos Melconian no descartó ser candidato en 2027.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Carlos Melconian confirmó su aspiración presidencial para 2027 en Argentina, trabajando en un plan integral y criticando a Javier Milei por llevar el capitalismo a extremos dañinos.
  • El economista y exreferente de Patricia Bullrich desarrolla un programa junto a su equipo técnico. Cuestiona promesas incumplidas de Milei, como el cierre del Banco Central y la casta.
  • Melconian busca liderar un "post-mileísmo" que mantenga el rumbo económico sin desatender el rol del Estado. Su postura marca el inicio de la reconfiguración opositora hacia 2027.
Resumen generado con IA

Carlos Melconian rompió el silencio sobre su futuro político y confirmó que evalúa una candidatura presidencial para 2027. El ex presidente del Banco Nación aseguró tener la "vocación" y estar trabajando junto a su equipo técnico en un plan que trascienda lo económico. “Estamos pensando en eso. El tema es cómo armar para el resto de las áreas lo que ya hicimos en el Ieral para la economía”, explicó.

Pese a compartir el rumbo de libre mercado, Melconian marcó una fuerte distancia ética y discursiva con el actual mandatario. “El problema es que Milei exacerbó tanto al capitalismo occidental que lo contaminó y lo prostituyó”, remarcó. 

Según el economista, el "desprecio al sector público" y las promesas de campaña incumplidas -como el cierre del Banco Central o la eliminación de la casta- terminan dañando las ideas de la libertad por irse "al extremo".

El ex referente económico de Patricia Bullrich también advirtió sobre las limitaciones del ajuste fiscal. Citando implícitamente a Raúl Alfonsín, remarcó que, aunque el superávit es necesario, no es un fin en sí mismo. “Con eso solo no se educa ni se cura”, dijo. 

Melconian dejó una puerta entreabierta a la gestión actual, condicionándola a la "confianza" y el "afecto", aunque aclaró que su objetivo es liderar un "post-mileísmo" que mantenga el rumbo económico sin "entregar banderas".

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