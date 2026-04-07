Melconian: “Si venías a cerrar el Banco Nación, andá a sacar préstamo al Santander”

El economista Carlos Melconian cuestionó con dureza la política de créditos hipotecarios del Banco Nación y, sobre todo, la contradicción entre el discurso oficial y las acciones de sus propios funcionarios. En diálogo con medios de Perfil.com, lanzó una de las frases más resonantes: “Si venías a cerrar el Banco Nación, andá a sacar préstamo al Santander”, apuntando contra quienes promueven achicar el Estado pero recurren a financiamiento público. Para Melconian, el crédito hipotecario en Argentina “tiene que ser barato y largo”, algo inviable sin estabilidad macroeconómica, por lo que consideró que el sistema actual responde más a decisiones políticas que a condiciones estructurales reales.