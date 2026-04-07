Secciones
EconomíaNoticias económicas

Melconian: “Si venías a cerrar el Banco Nación, andá a sacar préstamo al Santander”

El economista marcó la contradicción entre el discurso oficial y las acciones de sus propios funcionarios.

Carlos Melconian Carlos Melconian
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Carlos Melconian criticó en Perfil la política crediticia del Banco Nación y la contradicción oficial de usar banca pública mientras se promueve el achicamiento del Estado.
  • Advirtió sobre la debilidad del mercado hipotecario y el riesgo de los créditos ajustados por inflación, señalando que la falta de estabilidad macro afecta la oferta y la demanda.
  • La advertencia subraya un posible estrés en el programa económico y advierte que errores en decisiones individuales podrían reflejar fallas profundas en la conducción nacional.
Resumen generado con IA

El economista Carlos Melconian cuestionó con dureza la política de créditos hipotecarios del Banco Nación y, sobre todo, la contradicción entre el discurso oficial y las acciones de sus propios funcionarios. En diálogo con medios de Perfil.com, lanzó una de las frases más resonantes: “Si venías a cerrar el Banco Nación, andá a sacar préstamo al Santander”, apuntando contra quienes promueven achicar el Estado pero recurren a financiamiento público. Para Melconian, el crédito hipotecario en Argentina “tiene que ser barato y largo”, algo inviable sin estabilidad macroeconómica, por lo que consideró que el sistema actual responde más a decisiones políticas que a condiciones estructurales reales.

En su análisis, advirtió que el mercado hipotecario local es débil y que existe “no hay oferta para una gran demanda”, reflejando la falta de financiamiento genuino. También criticó los créditos atados a inflación, señalando que en contextos inestables pueden volverse peligrosos: “En un momento vale más el crédito que la casa”. Sobre quienes toman estos préstamos, incluidos funcionarios, fue claro: “Yo no me metería”, y recomendó actuar “con mucho cuidado”, ya que no se trata de una “lotería” sino de una deuda que se actualiza permanentemente y puede superar la evolución de los ingresos.

Finalmente, Melconian amplió la crítica al rumbo económico general y puso en duda la lógica detrás de estas decisiones. Según explicó a Perfil.com, el único escenario en el que estos créditos serían un buen negocio es si “la propiedad se duplica” y la economía crece con fuerza, algo que él mismo relativiza. Además, vinculó la discusión con problemas estructurales: caída de la recaudación, ajuste y deterioro del ingreso, alertando que el programa económico enfrenta un “stress test”. En ese marco, dejó una advertencia de fondo: los errores en decisiones individuales podrían reflejar fallas más profundas en la conducción macroeconómica.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ciclogénesis y alertas naranja y amarilla: vientos, tormentas, lluvias abundantes y granizo amenazan a seis provincias
1

Ciclogénesis y alertas naranja y amarilla: vientos, tormentas, lluvias abundantes y granizo amenazan a seis provincias

Agresión a Pelli: la Justicia le otorgó el arresto domiciliario a Pichón Segura
2

Agresión a Pelli: la Justicia le otorgó el arresto domiciliario a "Pichón" Segura

Tragedia por el temporal: del salón de fiestas al canal, el recorrido que investiga la Justicia
3

Tragedia por el temporal: del salón de fiestas al canal, el recorrido que investiga la Justicia

Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte
4

Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”
5

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”

Vence el ultimátum de Trump a Irán: “Una civilización entera va a morir esta noche”
6

Vence el ultimátum de Trump a Irán: “Una civilización entera va a morir esta noche”

Más Noticias
Agresión a Pelli: la Justicia le otorgó el arresto domiciliario a Pichón Segura

Agresión a Pelli: la Justicia le otorgó el arresto domiciliario a "Pichón" Segura

Polémica por los datos del Indec: un estudio privado pone en duda la caída de la pobreza

Polémica por los datos del Indec: un estudio privado pone en duda la caída de la pobreza

Vence el ultimátum de Trump a Irán: “Una civilización entera va a morir esta noche”

Vence el ultimátum de Trump a Irán: “Una civilización entera va a morir esta noche”

Salario de empleadas domésticas: cuánto cobrará el personal de casas particulares en abril

Salario de empleadas domésticas: cuánto cobrará el personal de casas particulares en abril

Ciclogénesis y alertas naranja y amarilla: vientos, tormentas, lluvias abundantes y granizo amenazan a seis provincias

Ciclogénesis y alertas naranja y amarilla: vientos, tormentas, lluvias abundantes y granizo amenazan a seis provincias

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”

Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte

Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte

Confirmaron que el “Pablo Escobar de Brasil” era la pareja de Érika

Confirmaron que el “Pablo Escobar de Brasil” era la pareja de Érika

Comentarios