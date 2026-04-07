Melconian: “Si venías a cerrar el Banco Nación, andá a sacar préstamo al Santander”

Resumen para apurados
- Carlos Melconian criticó en Perfil la política crediticia del Banco Nación y la contradicción oficial de usar banca pública mientras se promueve el achicamiento del Estado.
- Advirtió sobre la debilidad del mercado hipotecario y el riesgo de los créditos ajustados por inflación, señalando que la falta de estabilidad macro afecta la oferta y la demanda.
- La advertencia subraya un posible estrés en el programa económico y advierte que errores en decisiones individuales podrían reflejar fallas profundas en la conducción nacional.
El economista Carlos Melconian cuestionó con dureza la política de créditos hipotecarios del Banco Nación y, sobre todo, la contradicción entre el discurso oficial y las acciones de sus propios funcionarios. En diálogo con medios de Perfil.com, lanzó una de las frases más resonantes: “Si venías a cerrar el Banco Nación, andá a sacar préstamo al Santander”, apuntando contra quienes promueven achicar el Estado pero recurren a financiamiento público. Para Melconian, el crédito hipotecario en Argentina “tiene que ser barato y largo”, algo inviable sin estabilidad macroeconómica, por lo que consideró que el sistema actual responde más a decisiones políticas que a condiciones estructurales reales.
En su análisis, advirtió que el mercado hipotecario local es débil y que existe “no hay oferta para una gran demanda”, reflejando la falta de financiamiento genuino. También criticó los créditos atados a inflación, señalando que en contextos inestables pueden volverse peligrosos: “En un momento vale más el crédito que la casa”. Sobre quienes toman estos préstamos, incluidos funcionarios, fue claro: “Yo no me metería”, y recomendó actuar “con mucho cuidado”, ya que no se trata de una “lotería” sino de una deuda que se actualiza permanentemente y puede superar la evolución de los ingresos.
Finalmente, Melconian amplió la crítica al rumbo económico general y puso en duda la lógica detrás de estas decisiones. Según explicó a Perfil.com, el único escenario en el que estos créditos serían un buen negocio es si “la propiedad se duplica” y la economía crece con fuerza, algo que él mismo relativiza. Además, vinculó la discusión con problemas estructurales: caída de la recaudación, ajuste y deterioro del ingreso, alertando que el programa económico enfrenta un “stress test”. En ese marco, dejó una advertencia de fondo: los errores en decisiones individuales podrían reflejar fallas más profundas en la conducción macroeconómica.