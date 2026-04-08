Tregua entre Estados Unidos e Irán: cómo será la apertura del Estrecho de Ormuz y qué implicaría

Resumen para apurados
- Donald Trump e Irán pactaron una tregua de dos semanas para reabrir el Estrecho de Ormuz, tras un bloqueo selectivo que disparó los precios del petróleo a nivel global.
- El acuerdo surge tras un ultimátum de EE.UU. Irán rehabilitará la vía, pero planea imponer peajes y tasas de tránsito a barcos extranjeros como una forma de reparación de guerra.
- La reapertura normalizaría el comercio, pero los nuevos cánones violarían leyes internacionales y generarían una presión inflacionaria en el costo global de los combustibles.
El cierre “selectivo” de Ormuz dejó solo a un número reducido de barcos atravesar el crucial paso marítimo, entre los que fueron descartados Estados Unidos y sus aliados. Aquella medida repercutió directamente en los precios del petróleo por encima del 40%. Frente a una cuenta regresiva por parte del presidente Donald Trump y una tregua que redujo las acciones a advertencias, las posibilidades sobre la apertura del estrecho se barajaron entre altos impuestos, peajes e inminentes subidas de precio.
El plazo de horas que impuso el mandatario a Irán para reabrir el desfiladero marítimo dejaba un panorama desolador ante la negativa, advirtiendo bombardeos sobre la infraestructura civil. El líder republicano decidió aplazar por dos semanas su ultimátum, lo que llevó a un pacto de desescalada en el que los ataques militares estadounidenses se suspenderían temporalmente e Irán llevaría a cabo la rehabilitación de la vía navegable al mismo tiempo.
El dilema económico de la tregua
El convenio de desescalada, aunque alivia la presión militar inmediata, abre un interrogante logístico y económico sin precedentes. Según un análisis de The Conversation, la reapertura total del paso no sería gratuita: la estrategia de Teherán apunta a una capitulación administrativa donde, a cambio de cesar las hostilidades, Irán mantendría el control operativo del corredor. Esto implicaría la institucionalización de gravámenes forzosos para cualquier embarcación extranjera que pretenda surcar estas aguas, una medida que ya se aplicó de forma "clandestina" a navieras desesperadas durante las semanas de bloqueo.
Esta "tasa de tránsito" representa un desafío al derecho internacional. En tiempos de paz, la libre navegación por estrechos internacionales está garantizada y la imposición de aranceles está prohibida. Sin embargo, tras la intensidad de los recientes bombardeos estadounidenses e israelíes sobre suelo iraní, se especula con que el régimen de los ayatolás ignore estas restricciones, consolidando el cobro como una reparación de guerra de facto.
Impacto global del nuevo orden de Ormuz
Para la industria naviera internacional, el escenario podría ser de una resignación pragmática. Se estima que las empresas aceptarán estos cánones a regañadientes con tal de normalizar sus rutas operativas. No obstante, el alivio logístico vendría acompañado de una inevitable presión inflacionaria. El costo de estos peajes no será absorbido por las transportistas, sino que se trasladará directamente al precio final de todas las exportaciones energéticas y de suministros provenientes de la región del Golfo.
En última instancia, la viabilidad de esta pausa hostil y la reapertura definitiva dependerán de la letra chica en las negociaciones nucleares. El mundo observa si, tras el cese de dos semanas y este nuevo orden en la región, surge una solución diplomática genuina o simplemente un armisticio oneroso que los consumidores globales terminarán pagando en cada carga de combustible.