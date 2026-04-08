Tregua entre Estados Unidos e Irán: cómo será la apertura del Estrecho de Ormuz y qué implicaría

El dilema económico de la tregua

El convenio de desescalada, aunque alivia la presión militar inmediata, abre un interrogante logístico y económico sin precedentes. Según un análisis de The Conversation, la reapertura total del paso no sería gratuita: la estrategia de Teherán apunta a una capitulación administrativa donde, a cambio de cesar las hostilidades, Irán mantendría el control operativo del corredor. Esto implicaría la institucionalización de gravámenes forzosos para cualquier embarcación extranjera que pretenda surcar estas aguas, una medida que ya se aplicó de forma "clandestina" a navieras desesperadas durante las semanas de bloqueo.