Irán aceptó la tregua y anunció la reapertura del estrecho de Ormuz

Estados Unidos mantiene desde hace décadas una red de bases militares en el Golfo Pérsico, consolidada tras la guerra de 1991 con Irak, que ha funcionado como garante de la seguridad regional y de los estados árabes productores de energía. En este contexto, una eventual reducción de tropas podría generar tensiones con los países del Golfo, que han sufrido semanas de enfrentamientos y observan con preocupación cualquier cambio en el equilibrio militar de la región.