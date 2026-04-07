Irán aceptó la tregua y anunció la reapertura del estrecho de Ormuz

Resumen para apurados
- Irán aceptó una tregua de dos semanas y la reapertura del estrecho de Ormuz tras gestiones de China y Pakistán, mientras EE.UU. evalúa un plan de paz de diez puntos este miércoles.
- El acuerdo surge luego de que Trump desistiera de atacar infraestructura iraní. Teherán exige el fin de sanciones y retiro de tropas, manteniendo control militar en el estrecho.
- Las negociaciones en Islamabad definirán la estabilidad regional. El impacto en el mercado petrolero es clave, aunque persiste la tensión por el futuro de las bases de EE.UU.
El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán anunció el miércoles que aceptó un alto el fuego de dos semanas en la guerra y confirmó que el estrecho de Ormuz permanecerá abierto bajo control militar durante ese período.
El comunicado se difundió luego de que Donald Trump anunciara que dará marcha atrás a sus amenazas de atacar infraestructura civil iraní, como puentes y centrales eléctricas, siempre que Teherán acceda a la tregua y reabra el estrecho de Ormuz, una vía clave por donde, en tiempos de paz, circula una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial.
Además, el mandatario estadounidense sostuvo que Irán propuso un plan de paz “viable” de 10 puntos para poner fin al conflicto que Estados Unidos e Israel iniciaron el pasado 28 de febrero.
La aceptación iraní se produjo tras intensos esfuerzos diplomáticos de Pakistán y la intervención de China, que instó a Teherán a adoptar una postura flexible en medio de la creciente preocupación por los daños a la infraestructura crítica y su impacto económico. Según indicaron tres funcionarios iraníes a The New York Times, el alto el fuego fue aprobado por el nuevo líder supremo, el ayatollah Mojtaba Khamenei.
El Consejo también informó que iniciará negociaciones con Estados Unidos en Islamabad a partir del viernes. No obstante, el organismo advirtió que la tregua no implica el fin de la guerra. “Seguimos preparados para la acción, y si el enemigo comete el más mínimo error, responderemos con toda nuestra fuerza”, señala el comunicado, consignó La Nación.
En paralelo, medios estatales confirmaron que Irán presentó su propuesta de diez puntos a Estados Unidos a través de Pakistán. El plan incluye el tránsito controlado por el estrecho de Ormuz, coordinado con las fuerzas armadas iraníes, el fin de la guerra contra Irán y sus aliados, y la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de las bases regionales.
La iniciativa también contempla el levantamiento de sanciones primarias y secundarias, el pago de una indemnización íntegra a Irán y la liberación de activos iraníes congelados.
El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, precisó que durante las próximas dos semanas se permitirá el paso de buques por el estrecho bajo coordinación militar iraní y con “limitaciones técnicas”. Antes de la guerra, más de 100 barcos diarios transitaban por esa vía en un sistema de tráfico consolidado durante décadas.
Sin embargo, el comunicado no aclara si Irán intentará embargar embarcaciones, como ocurrió durante el conflicto, ni define con precisión qué entiende por “fuerzas de combate” en relación con la eventual retirada estadounidense.
Estados Unidos mantiene desde hace décadas una red de bases militares en el Golfo Pérsico, consolidada tras la guerra de 1991 con Irak, que ha funcionado como garante de la seguridad regional y de los estados árabes productores de energía. En este contexto, una eventual reducción de tropas podría generar tensiones con los países del Golfo, que han sufrido semanas de enfrentamientos y observan con preocupación cualquier cambio en el equilibrio militar de la región.