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La Feria del Trabajo de Tucumán ya abrió la venta de entradas: charlas y networking para jóvenes

Tras una primera edición que agotó lugares y dejó personas sin poder ingresar, el evento volverá el 1 de agosto con talleres y actividades orientadas al empleo y la capacitación.

GRAN CONVOCATORIA. Luego de una edición anterior que convocó a cientos de jóvenes y superó la capacidad del lugar, la Feria del Trabajo tendrá una nueva fecha el 1 de agosto en la Sociedad Rural de Tucumán. / INSTAGRAM @feriadetrabajo.tuc
GRAN CONVOCATORIA. Luego de una edición anterior que convocó a cientos de jóvenes y superó la capacidad del lugar, la Feria del Trabajo tendrá una nueva fecha el 1 de agosto en la Sociedad Rural de Tucumán. / INSTAGRAM @feriadetrabajo.tuc
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Feria del Trabajo de Tucumán abrió la venta de entradas para su segunda edición el 1 de agosto en la Sociedad Rural, buscando conectar a jóvenes con ofertas laborales.
  • Tras una exitosa primera edición en 2025 que agotó cupos, el evento ofrecerá talleres y networking. Las entradas cuestan $10.000 y se aconseja asistir con currículum en mano.
  • Este encuentro se consolida como un espacio clave para impulsar el primer empleo y la inserción laboral de los jóvenes, fortaleciendo el desarrollo profesional en la región.
Resumen generado con IA

Buscar trabajo suele arrancar con una pantalla: cargar el CV, completar formularios y esperar una respuesta que muchas veces nunca llega. Por eso, los espacios presenciales donde jóvenes, empresas y emprendedores pueden encontrarse cara a cara empiezan a ganar cada vez más lugar en Tucumán.

El próximo 1 de agosto se realizará la segunda edición de la Feria del Trabajo 2026, un evento pensado para conectar oportunidades laborales, capacitación y networking en un mismo lugar. La jornada tendrá lugar en la Sociedad Rural de Tucumán, de 11 a 19 horas, y reunirá stands, charlas, talleres y actividades vinculadas con el mundo laboral y emprendedor.

Desde la organización recomendaron asistir con CV impresos para facilitar el contacto directo con empresas, consultoras y proyectos que participarán del encuentro.

Las entradas ya se encuentran habilitadas y tienen un valor inicial de $10.000, pueden conseguirse de manera online en la página de la Feria. El precio aumentará a partir del 10 de junio.

EDICIÓN 2025. La primera edición de la Feria del Trabajo reunió a cientos de jóvenes tucumanos en el Hotel Garden Park. / INSTAGRAM @feriadetrabajo.tuc EDICIÓN 2025. La primera edición de la Feria del Trabajo reunió a cientos de jóvenes tucumanos en el Hotel Garden Park. / INSTAGRAM @feriadetrabajo.tuc

Una feria pensada para jóvenes y primeras experiencias laborales

La propuesta está orientada principalmente a estudiantes, jóvenes profesionales y personas que buscan insertarse en el mercado laboral o potenciar su perfil profesional.

Durante la jornada habrá espacios para conocer emprendimientos tucumanos, entregar currículums, participar de dinámicas de networking y escuchar experiencias vinculadas con empleo, capacitación y emprendedurismo.

La conducción del evento estará a cargo de la locutora nacional Mel Herrera, quien también realizará tareas de traducción durante algunas actividades.

Post Instagram

El antecedente de la primera Feria del Trabajo

La edición anterior, realizada en diciembre de 2025 en el Hotel Garden Park, reunió a jóvenes tucumanos que buscaban su primer empleo o nuevas oportunidades laborales. La convocatoria fue tan grande que muchas personas quedaron afuera por falta de cupos, algo que terminó de confirmar el interés que existe en Tucumán por este tipo de espacios vinculados con trabajo, capacitación y networking.

En aquella ocasión hubo asesoramiento para entrevistas, revisión de CV y contacto directo con consultoras y empresas. Además, el cronograma incluyó exposiciones de referentes vinculados con formación, coaching y trabajo en Tucumán.

Entre las charlas de la edición pasada estuvieron la exposición de Mica Apas sobre el panorama laboral en la provincia, una presentación de Lorena Montenegro enfocada en la importancia de la capacitación y una charla de Romina Gini sobre coaching organizacional.

También participaron Cacho Avellaneda con “El camino del emprendedor”, Anahí y Alejandro Altamiranda con experiencias sobre crecimiento profesional y Eugenia Valdez, quien habló sobre LinkedIn y construcción de perfil profesional, una herramienta cada vez más utilizada por empresas y reclutadores.

La jornada cerró con espacios de networking, interacción con el público, sorteos y conversaciones con emprendedores. El evento logró una importante convocatoria y dejó en evidencia el interés creciente de muchos jóvenes por acceder a espacios de capacitación y conexión laboral más cercanos.

Con una agenda atravesada por la búsqueda laboral, este tipo de encuentros empiezan a convertirse en una puerta de entrada para quienes buscan dar sus primeros pasos profesionales o encontrar nuevas oportunidades dentro de Tucumán.

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