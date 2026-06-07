La NASA busca poetas, cineastas y artistas para contar sus próximas misiones espaciales

Cómo participar

Aunque la convocatoria está enfocada principalmente en creativos de Estados Unidos, la NASA también analizará propuestas con participación internacional minoritaria. En todos los casos, los proyectos deberán explicar qué área de interés quieren cubrir, cómo será el financiamiento y la distribución del contenido, además de detallar qué tipo de acceso necesitarán por parte de la agencia, como ingreso a instalaciones o entrevistas con especialistas.