La NASA busca poetas, cineastas y artistas para contar sus próximas misiones espaciales

Resumen para apurados
- La NASA abrió una convocatoria hasta el 30 de junio para seleccionar a 10 artistas que documenten las próximas misiones espaciales a la Luna y Marte para atraer nuevas audiencias.
- Los seleccionados tendrán acceso a instalaciones y científicos para mostrar el lado humano de proyectos como Artemis, conservando la propiedad total de sus producciones.
- La iniciativa busca conectar la ciencia con el público mediante el arte, generando un registro cultural e inspirando a futuras generaciones sobre la exploración espacial.
La carrera espacial también necesita personas que sepan contar historias. Por eso, la NASA lanzó una convocatoria dirigida a cineastas, documentalistas, compositores, poetas y narradores interesados en participar de algunos de los proyectos más ambiciosos de la agencia: el regreso a la Luna, la construcción de una Base Lunar y las futuras misiones hacia Marte.
La propuesta busca seleccionar a 10 socios creativos no financiados que desarrollen contenidos capaces de acercar la exploración espacial a nuevas audiencias. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de junio y apunta a proyectos con mirada artística, sensibilidad narrativa y potencial para generar impacto cultural.
Entre las iniciativas que podrán documentarse aparecen Artemis —el programa con el que la NASA busca volver a llevar astronautas a la Luna—, el proyecto Space Reactor-1 Freedom vinculado a Marte y distintas investigaciones aeronáuticas. La idea es mostrar el costado humano de las misiones: cómo trabajan los equipos, qué desafíos enfrentan y qué historias aparecen detrás de cada avance científico.
Cuáles serán sus tareas
Los seleccionados tendrán acceso a instalaciones de la NASA, entrevistas con especialistas y experiencias inmersivas dentro de algunos programas espaciales. La agencia acompañará con investigaciones, asesoramiento técnico y revisión científica para garantizar precisión en los contenidos.
Uno de los puntos más atractivos de la convocatoria es que los creativos conservarán la propiedad total de sus obras. La NASA no funcionará como coproductora, aunque sí deberá aparecer mencionada en los créditos finales.
La búsqueda está orientada principalmente a profesionales de Estados Unidos, pero también podrán presentarse equipos internacionales siempre que estén liderados por una entidad estadounidense. Para participar, los interesados deberán enviar una propuesta con el área que desean cubrir, detalles de financiamiento y distribución, además de las necesidades específicas para trabajar con la agencia.
En tiempos donde la exploración espacial vuelve a captar la atención global, la NASA apuesta a algo más que cohetes y tecnología: quiere historias capaces de emocionar, inspirar y despertar curiosidad en quienes sueñan con mirar más allá de la Tierra.
Cómo participar
Aunque la convocatoria está enfocada principalmente en creativos de Estados Unidos, la NASA también analizará propuestas con participación internacional minoritaria. En todos los casos, los proyectos deberán explicar qué área de interés quieren cubrir, cómo será el financiamiento y la distribución del contenido, además de detallar qué tipo de acceso necesitarán por parte de la agencia, como ingreso a instalaciones o entrevistas con especialistas.
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de junio y los requisitos completos, junto a las condiciones de participación están disponibles en el sitio oficial de la NASA.