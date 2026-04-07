Andrea del Boca se cayó de cara al suelo y no podrá regresar a “Gran Hermano”

Este lunes por la noche, Santiago del Moro hizo un inicio anómalo para lo que suelen ser las aperturas de“Gran Hermano”de los lunes. Es que, minutos antes de salir al aire, la producción tuvo que hacer una intervención para rescatar a Andrea del Boca. Una vez más, la actriz debió ser examinada por médicos, esta vez por haberse golpeado la cara contra el suelo. El conductor informó desde su cuenta de Instagram que, luego de examinar el golpe, los especialistas de la salud recomendaron a la actriz no volver al reality.