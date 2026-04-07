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Andrea del Boca se cayó de cara al suelo y no podrá regresar a “Gran Hermano”

La última gala de eliminación estuvo atravesado por un duro accidente tras el cual del Boca debió ser examinada por médicos. Los especialistas decidieron que no regrese a la competencia.

La caída de Andrea del Boca ameritó una intervención de especialistas y tomografía del rostro. La caída de Andrea del Boca ameritó una intervención de especialistas y tomografía del rostro. Foto: Telefe
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Andrea del Boca abandonó Gran Hermano este lunes tras sufrir una caída facial en la casa que, por orden médica, le impide continuar en la competencia del reality de Telefe.
  • La actriz tropezó con su calzado y fue trasladada a una clínica para estudios complejos. Previamente, había sufrido cuadros de presión alta y otros incidentes físicos similares.
  • Su salida definitiva genera polémica en redes y programas de espectáculos, donde analistas y usuarios cuestionan la veracidad de sus constantes problemas de salud en el certamen.
Resumen generado con IA

Este lunes por la noche, Santiago del Moro hizo un inicio anómalo para lo que suelen ser las aperturas de“Gran Hermano”de los lunes. Es que, minutos antes de salir al aire, la producción tuvo que hacer una intervención para rescatar a Andrea del Boca. Una vez más, la actriz debió ser examinada por médicos, esta vez por haberse golpeado la cara contra el suelo. El conductor informó desde su cuenta de Instagram que, luego de examinar el golpe, los especialistas de la salud recomendaron a la actriz no volver al reality.

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La caída de del Boca desató la preocupación entre algunos y risas y desconfianza entre otros. Las actitudes de los últimos fueron duramente criticadas tanto en redes sociales como en los programas de espectáculos. Del Moro anunció en vivo anoche que la actriz debió ser trasladada a una clínica para realizar los chequeos pertinentes. Esta mañana, volvió a dejar una actualización sobre el caso. "Ante tantas consultas quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa (...). Por indicación médica, no continuará en la competencia", escribió.

Preocupante caída de Andrea del Boca en “Gran Hermano”

Todas las transmisiones de “Gran Hermano”, incluso la especial que se emite por un canal de DirecTV, fueron suspendidas en el momento en que los participantes se acercaron a ayudar a su compañera. La actriz apareció en escena y, mientras los demás participantes charlaban en el living, se dirigió hacia la zona de la cocina. Sin mediar objeto ni reacción, del Boca se tropezó y cayó al suelo con el rostro hacia adelante.

Quienes estaban a su alrededor se alborotaron y fueron corriendo en su ayuda. Manu fue uno de los primeros en verla y llegar a socorrerla. Aunque cayó de frente al suelo, la primera reacción de del Boca en el piso fue ponerse de espaldas y sujetarse fuertemente la boca. Allí empezó a llorar, lo que preocupó aún más a sus compañeros.

Del Moro explicó que la caída podría haberse tratado de un enredo con sus propias chancletas de goma. “Le están haciendo en este momento una tomografía facial y una radiografía de tórax”, detalló a continuación el conductor del ciclo.

Desconfianza y risas ante la caída de Andrea del Boca

Las reacciones de los panelistas en “LAM” se convirtieron en foco de polémica nuevamente. La primera cuestión sucedió cuando el comentarista “Pepe” Ochoa usó comillas para referirse a la caída de la actriz. “Hay que hacer ojo de halcón porque no le creo, en el lugar en que se cae no hay escalón”, sostuvo el panelista. Algunas de sus compañeras de piso se sumaron con risas y alegando que la caída no había sido cierta.

Sucede que no es la primera vez que del Boca debe salir de la casa del reality. La primera vez debió ser trasladada a una clínica por un cuadro de presión alta. Días después, a fines de marzo, volvió a sufrir un accidente. Mientras estaba recostada en una reposera, la silla cedió y del Boca cayó al piso.

Sus constantes golpes y problemas de salud llevaron a que algunos de los analistas del espectáculo comenzaran a desconfiar de la veracidad de sus accidentes. En redes sociales también se difundieron videos de la tucumana Solange riéndose después de haber visto la caída.

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