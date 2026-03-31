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El primer y apasionado beso de Nico Vázquez y Dai Fernández tras ganar el Oro con Rocky en los Premios ACE

La obra también se llevó el galardón en la categoría Drama o Comedia Dramática, coronando una noche cargada de emoción para el actor y todo el equipo.

UN BESO DE ENAMORADOS. entre Nicolás Vázquez y Dai Fernández. UN BESO DE ENAMORADOS. entre Nicolás Vázquez y Dai Fernández.
Hace 1 Hs

Resumen de nota

  • Nicolás Vázquez y Dai Fernández celebraron en Buenos Aires la obtención del ACE de Oro por la obra "Rocky", galardón máximo que consagró la producción en la gala teatral.
  • La obra triunfó también como mejor drama. Vázquez brindó un emotivo discurso dedicado a su hermano Santiago y al productor Gustavo Yankelevich, resaltando el valor de la resiliencia.
  • El premio marca un hito en la carrera de Vázquez, consolidando su transición hacia roles dramáticos. Se espera que el éxito impulse la permanencia de la obra en la cartelera porteña.
Resumen generado con IA

Nicolás Vázquez protagonizó una de las escenas más comentadas de los Premios ACE al celebrar con un apasionado beso a su pareja y compañera de elenco, Dai Fernández, luego de que Rocky se consagrara con el ACE de Oro. La obra también se llevó el galardón en la categoría Drama o Comedia Dramática, coronando una noche cargada de emoción para el actor y todo el equipo.

Arriba del escenario, Vázquez destacó el esfuerzo colectivo detrás de la producción y reivindicó su camino en el teatro, tras años ligado a la comedia. En un discurso atravesado por lo personal, dedicó palabras especiales a su hermano Santiago —a quien recordó con profunda emoción— y al productor Gustavo Yankelevich, a quien acompañó en un momento difícil. “Es una obra que habla de caerse y levantarse”, resumió sobre el espíritu de Rocky.

Visiblemente conmovido tras recibir el máximo galardón, el actor también reflexionó sobre su presente y su vínculo con la profesión. “Hacemos lo que amamos”, expresó, al tiempo que resaltó la conexión única con el público. La consagración no solo celebró el éxito de la obra, sino que dejó al descubierto el costado más íntimo de Vázquez, en una noche donde el amor, la memoria y el teatro fueron protagonistas.

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