El primer y apasionado beso de Nico Vázquez y Dai Fernández tras ganar el Oro con Rocky en los Premios ACE

Nicolás Vázquez protagonizó una de las escenas más comentadas de los Premios ACE al celebrar con un apasionado beso a su pareja y compañera de elenco, Dai Fernández, luego de que Rocky se consagrara con el ACE de Oro. La obra también se llevó el galardón en la categoría Drama o Comedia Dramática, coronando una noche cargada de emoción para el actor y todo el equipo.