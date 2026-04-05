Video: así fue el apasionado beso de la tucumana Danielik y Brian Sarmiento en la fiesta de Gran Hermano

Danielik y Brian Sarmiento: un vínculo que crece entre dudas, tensión y exposición

A lo largo del programa, la relación entre Brian y Danelik estuvo atravesada por momentos de cercanía, pero también por situaciones incómodas y ciertas dudas que alimentaron el interés del público. Esa dinámica ambigua fue clave para que el vínculo se convirtiera en uno de los ejes narrativos del reality.