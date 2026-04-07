Un alumno ingresó armado a una escuela de la capital y fue reducido en plena clase: investigan si planeaba amenazar a sus compañeros

SUSTO. Momento de preocupación se vivió este martes en una escuela tucumana.
Resumen para apurados
- Un alumno fue reducido este martes tras ingresar armado a una escuela en la capital tucumana; se investiga si el joven planeaba realizar amenazas contra sus compañeros de clase.
- El episodio ocurrió dentro del aula, donde la policía activó un rápido operativo para desarmar al menor. No se registraron heridos, pero el hecho causó alarma en la comunidad.
- El caso reabre el debate sobre la seguridad en las escuelas y la efectividad de los protocolos de prevención ante posibles hechos de violencia armada en ámbitos educativos.
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Temas Joaquín Girvau
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