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Un alumno ingresó armado a una escuela de la capital y fue reducido en plena clase: investigan si planeaba amenazar a sus compañeros

El episodio generó alarma en la comunidad educativa; se activó un rápido operativo policial dentro del aula. No hubo heridos.

SUSTO. Momento de preocupación se vivió este martes en una escuela tucumana. SUSTO. Momento de preocupación se vivió este martes en una escuela tucumana.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un alumno fue reducido este martes tras ingresar armado a una escuela en la capital tucumana; se investiga si el joven planeaba realizar amenazas contra sus compañeros de clase.
  • El episodio ocurrió dentro del aula, donde la policía activó un rápido operativo para desarmar al menor. No se registraron heridos, pero el hecho causó alarma en la comunidad.
  • El caso reabre el debate sobre la seguridad en las escuelas y la efectividad de los protocolos de prevención ante posibles hechos de violencia armada en ámbitos educativos.
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