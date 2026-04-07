Secciones
Seguridad

Esperan el resultado de una pericia para definir si procesarán al adolescente que fue armado a la escuela

El fiscal Fernández dispuso que continúe demorado hasta tanto se aclare su situación. El acusado no habría amenazado a nadie.

Esperan el resultado de una pericia para definir si procesarán al adolescente que fue armado a la escuela
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El fiscal Fernández aguarda peritajes para decidir si procesará a un adolescente que asistió armado a una escuela en Tucumán; el joven permanece demorado preventivamente.
  • La investigación indica que el joven no realizó amenazas directas a terceros. Se espera el informe técnico para determinar el origen del arma y las circunstancias del incidente.
  • Este caso reaviva el debate sobre la seguridad en las escuelas y la responsabilidad penal juvenil, marcando un precedente judicial para futuros episodios similares en la región.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ciclogénesis y alertas naranja y amarilla: vientos, tormentas, lluvias abundantes y granizo amenazan a seis provincias
1

Ciclogénesis y alertas naranja y amarilla: vientos, tormentas, lluvias abundantes y granizo amenazan a seis provincias

Agresión a Pelli: la Justicia le otorgó el arresto domiciliario a Pichón Segura
2

Agresión a Pelli: la Justicia le otorgó el arresto domiciliario a "Pichón" Segura

Tragedia por el temporal: del salón de fiestas al canal, el recorrido que investiga la Justicia
3

Tragedia por el temporal: del salón de fiestas al canal, el recorrido que investiga la Justicia

Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte
4

Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”
5

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”

Vence el ultimátum de Trump a Irán: “Una civilización entera va a morir esta noche”
6

Vence el ultimátum de Trump a Irán: “Una civilización entera va a morir esta noche”

Más Noticias
Un alumno ingresó armado a una escuela de la capital y fue reducido en plena clase: investigan si planeaba amenazar a sus compañeros

Un alumno ingresó armado a una escuela de la capital y fue reducido en plena clase: investigan si planeaba amenazar a sus compañeros

Agresión a Pelli: la Justicia le otorgó el arresto domiciliario a Pichón Segura

Agresión a Pelli: la Justicia le otorgó el arresto domiciliario a "Pichón" Segura

La causa por la obra en El Cadillal sumó nuevas condenas

La causa por la obra en El Cadillal sumó nuevas condenas

Ciclogénesis y alertas naranja y amarilla: vientos, tormentas, lluvias abundantes y granizo amenazan a seis provincias

Ciclogénesis y alertas naranja y amarilla: vientos, tormentas, lluvias abundantes y granizo amenazan a seis provincias

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”

Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte

Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte

Caso Érika: “Cabeza Blanca”, el narco diferente de Brasil

Caso Érika: “Cabeza Blanca”, el narco diferente de Brasil

Confirmaron que el “Pablo Escobar de Brasil” era la pareja de Érika

Confirmaron que el “Pablo Escobar de Brasil” era la pareja de Érika

Comentarios