Esperan el resultado de una pericia para definir si procesarán al adolescente que fue armado a la escuela

Resumen para apurados
- El fiscal Fernández aguarda peritajes para decidir si procesará a un adolescente que asistió armado a una escuela en Tucumán; el joven permanece demorado preventivamente.
- La investigación indica que el joven no realizó amenazas directas a terceros. Se espera el informe técnico para determinar el origen del arma y las circunstancias del incidente.
- Este caso reaviva el debate sobre la seguridad en las escuelas y la responsabilidad penal juvenil, marcando un precedente judicial para futuros episodios similares en la región.
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