Montaldo, sobre el alumno que llevó un revólver cargado a una escuela: “No son conductas comunes”
Resumen para apurados
- Un alumno de 17 años ingresó ayer con un revólver cargado a una escuela en San Miguel de Tucumán; fue interceptado por la policía sin incidentes tras la alerta de un compañero.
- El joven portaba seis balas pero no exhibió el arma. La ministra Montaldo activó protocolos para que el menor continúe su formación en otro centro con acompañamiento estatal.
- Montaldo resaltó la responsabilidad familiar ante la violencia social. El hecho impulsa el debate sobre la seguridad escolar y el rol preventivo de los hogares y el Estado.
Un alumno de 17 años ingresó ayer armado a una escuela secundaria de San Miguel de Tucumán y fue interceptado en plena clase sin que se registraran heridos. El adolescente llevaba un revólver cargado con seis balas, pero, según confirmaron las autoridades, no llegó a exhibir el arma ni a amenazar a sus compañeros.
El hecho fue advertido por otro estudiante, quien alertó a las autoridades escolares. De inmediato, el equipo directivo activó el protocolo vigente. Se retiró de manera ordenada al resto del curso para resguardar su integridad y se dio intervención al 911. Minutos después, la policía ingresó al aula y redujo al joven sin incidentes.
Desde Casa de Gobierno, la ministra de Educación, Susana Montaldo, se refirió al episodio y llevó tranquilidad al remarcar que “él no ha sacado el arma, ni amenazó a nadie”, aunque aclaró sobre la gravedad del hecho. “No son conductas comunes”.
La funcionaria explicó que ahora el caso quedó en manos de la Justicia y la Policía, que deberán determinar las responsabilidades. En paralelo, confirmó que el estudiante no continuará en ese establecimiento, aunque aclaró que no será expulsado del sistema educativo.
“Le vamos a dar la posibilidad de tener un trayecto para terminar el secundario y una formación profesional que le permita trabajar”, indicó. En ese sentido, insistió en la necesidad de acompañar al joven. “Hay que mejorar la vida de ese chico y acompañarlo”.
Montaldo también puso el foco en un problema más amplio vinculado a la violencia social. “Hay mucha violencia, especialmente en las redes sociales. Algunas veces no alcanza con la escuela; necesitamos que las familias y otros ámbitos también los escuchen y los atiendan”, afirmó.
En relación con el rol de los adultos, fue contundente. “Muchos dan malos ejemplos. Los chicos ven eso, consumen eso. Si queremos una sociedad más respetuosa, tenemos que esforzarnos todos los días”.
Consultada sobre la seguridad en los establecimientos, la ministra explicó que la mayoría de las escuelas cuenta con presencia policial externa, pero aclaró que no corresponde que los agentes estén dentro de las aulas. Además, remarcó que el control de lo que los estudiantes llevan en sus mochilas no es una tarea exclusiva de la institución educativa. “Es un tema más profundo, que requiere el trabajo conjunto de la familia, la escuela y la sociedad”, afirmó.
Finalmente, destacó que la institución ya venía trabajando con la familia del alumno antes del episodio y reiteró la importancia de fortalecer los vínculos y los espacios de contención para prevenir este tipo de situaciones.