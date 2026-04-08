Montaldo, sobre el alumno que llevó un revólver cargado a una escuela: “No son conductas comunes”

Consultada sobre la seguridad en los establecimientos, la ministra explicó que la mayoría de las escuelas cuenta con presencia policial externa, pero aclaró que no corresponde que los agentes estén dentro de las aulas. Además, remarcó que el control de lo que los estudiantes llevan en sus mochilas no es una tarea exclusiva de la institución educativa. “Es un tema más profundo, que requiere el trabajo conjunto de la familia, la escuela y la sociedad”, afirmó.