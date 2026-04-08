Secciones
Política

Montaldo, sobre el alumno que llevó un revólver cargado a una escuela: “No son conductas comunes”

La ministra de Educación apuntó a la responsabilidad de las familias y de la sociedad frente a la creciente violencia.

Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Un alumno de 17 años ingresó ayer con un revólver cargado a una escuela en San Miguel de Tucumán; fue interceptado por la policía sin incidentes tras la alerta de un compañero.
  • El joven portaba seis balas pero no exhibió el arma. La ministra Montaldo activó protocolos para que el menor continúe su formación en otro centro con acompañamiento estatal.
  • Montaldo resaltó la responsabilidad familiar ante la violencia social. El hecho impulsa el debate sobre la seguridad escolar y el rol preventivo de los hogares y el Estado.
Resumen generado con IA

Un alumno de 17 años ingresó ayer armado a una escuela secundaria de San Miguel de Tucumán y fue interceptado en plena clase sin que se registraran heridos. El adolescente llevaba un revólver cargado con seis balas, pero, según confirmaron las autoridades, no llegó a exhibir el arma ni a amenazar a sus compañeros.

El hecho fue advertido por otro estudiante, quien alertó a las autoridades escolares. De inmediato, el equipo directivo activó el protocolo vigente. Se retiró de manera ordenada al resto del curso para resguardar su integridad y se dio intervención al 911. Minutos después, la policía ingresó al aula y redujo al joven sin incidentes.

Desde Casa de Gobierno, la ministra de Educación, Susana Montaldo, se refirió al episodio y llevó tranquilidad al remarcar que “él no ha sacado el arma, ni amenazó a nadie”, aunque aclaró sobre la gravedad del hecho. “No son conductas comunes”.

Un alumno ingresó armado a una escuela de la capital y fue reducido en plena clase: investigan si planeaba amenazar a sus compañeros

Un alumno ingresó armado a una escuela de la capital y fue reducido en plena clase: investigan si planeaba amenazar a sus compañeros

La funcionaria explicó que ahora el caso quedó en manos de la Justicia y la Policía, que deberán determinar las responsabilidades. En paralelo, confirmó que el estudiante no continuará en ese establecimiento, aunque aclaró que no será expulsado del sistema educativo.

“Le vamos a dar la posibilidad de tener un trayecto para terminar el secundario y una formación profesional que le permita trabajar”, indicó. En ese sentido, insistió en la necesidad de acompañar al joven. “Hay que mejorar la vida de ese chico y acompañarlo”.

SUSANA MONTALDO / ARCHIVO SUSANA MONTALDO / ARCHIVO

Montaldo también puso el foco en un problema más amplio vinculado a la violencia social. “Hay mucha violencia, especialmente en las redes sociales. Algunas veces no alcanza con la escuela; necesitamos que las familias y otros ámbitos también los escuchen y los atiendan”, afirmó.

En relación con el rol de los adultos, fue contundente. “Muchos dan malos ejemplos. Los chicos ven eso, consumen eso. Si queremos una sociedad más respetuosa, tenemos que esforzarnos todos los días”.

La policía de Santa Fe detuvo a un chico acusado de encubrir al alumno que mató a un compañero en el colegio

La policía de Santa Fe detuvo a un chico acusado de encubrir al alumno que mató a un compañero en el colegio

Consultada sobre la seguridad en los establecimientos, la ministra explicó que la mayoría de las escuelas cuenta con presencia policial externa, pero aclaró que no corresponde que los agentes estén dentro de las aulas. Además, remarcó que el control de lo que los estudiantes llevan en sus mochilas no es una tarea exclusiva de la institución educativa. “Es un tema más profundo, que requiere el trabajo conjunto de la familia, la escuela y la sociedad”, afirmó.

Finalmente, destacó que la institución ya venía trabajando con la familia del alumno antes del episodio y reiteró la importancia de fortalecer los vínculos y los espacios de contención para prevenir este tipo de situaciones.

Temas Susana Montaldo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un alumno ingresó armado a una escuela de la capital y fue reducido en plena clase: investigan si planeaba amenazar a sus compañeros

Un alumno ingresó armado a una escuela de la capital y fue reducido en plena clase: investigan si planeaba amenazar a sus compañeros

Un alumno de Tucumán entró armado a una escuela y fue reducido en clase

Un alumno de Tucumán entró armado a una escuela y fue reducido en clase

Tucumán, golpeada y en duelo: Jaldo habló de “un fin de semana muy triste y lamentable”

Tucumán, golpeada y en duelo: Jaldo habló de “un fin de semana muy triste y lamentable”

El drama de las inundaciones en Tucumán: Jaldo encabezará una reunión de emergencia

El drama de las inundaciones en Tucumán: Jaldo encabezará una reunión de emergencia

Lo más popular
“La ciudad hoy recibe el agua que la tierra absorbía”
1

“La ciudad hoy recibe el agua que la tierra absorbía”

Alerta climática en abril: avanza El Niño y estas serán las zonas más afectadas en Argentina
2

Alerta climática en abril: avanza El Niño y estas serán las zonas más afectadas en Argentina

Las muertes de Mariano Robles y Solana Albornoz: cuando el GPS se equivoca
3

Las muertes de Mariano Robles y Solana Albornoz: cuando el GPS se equivoca

Sorpresa en el espacio: astronautas de Artemis 2 descubrieron colores inéditos en la Luna
4

Sorpresa en el espacio: astronautas de Artemis 2 descubrieron colores inéditos en la Luna

“Nos sorprendió esta lluvia, que en algunos puntos de la provincia superó todo lo esperado”, dijo Marcelo Nazur
5

“Nos sorprendió esta lluvia, que en algunos puntos de la provincia superó todo lo esperado”, dijo Marcelo Nazur

Abriendo el paraguas en medio de una tormenta de reclamos
6

Abriendo el paraguas en medio de una tormenta de reclamos

Más Noticias
Jaldo defendió el crédito en el Banco Macro y aseguró que es por su actividad privada: “Nada tienen que ver con el Estado”

Jaldo defendió el crédito en el Banco Macro y aseguró que es por su actividad privada: “Nada tienen que ver con el Estado”

Las muertes de Mariano Robles y Solana Albornoz: cuando el GPS se equivoca

Las muertes de Mariano Robles y Solana Albornoz: cuando el GPS se equivoca

Alerta climática en abril: avanza El Niño y estas serán las zonas más afectadas en Argentina

Alerta climática en abril: avanza El Niño y estas serán las zonas más afectadas en Argentina

Cuando a las inundaciones no les importan las leyes, los estudios ni los anuncios

Cuando a las inundaciones no les importan las leyes, los estudios ni los anuncios

“Nos sorprendió esta lluvia, que en algunos puntos de la provincia superó todo lo esperado”, dijo Marcelo Nazur

“Nos sorprendió esta lluvia, que en algunos puntos de la provincia superó todo lo esperado”, dijo Marcelo Nazur

“La ciudad hoy recibe el agua que la tierra absorbía”

“La ciudad hoy recibe el agua que la tierra absorbía”

Acevedo frena la restauración de la ex Legislatura

Acevedo frena la restauración de la ex Legislatura

Planificación hídrica en Tucumán: la Legislatura analiza dar continuidad al programa integral

Planificación hídrica en Tucumán: la Legislatura analiza dar continuidad al programa integral

Comentarios