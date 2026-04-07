"Me metieron en un lindo problema": la curiosa declaración de Andrés Yllana tras la clasificación de San Martín en Córdoba

El valor del recambio

Uno de los puntos más altos de la noche cordobesa fue la respuesta del equipo alternativo. Yllana cambió los 11 nombres respecto al último duelo por la Primera Nacional, una apuesta que, según sus palabras, no fue una cuestión de descarte sino de plena convicción. "Confío en todos. La dirigencia me dio la posibilidad de elegirlos y hoy demostraron que todos están para jugar. Me meten en un problema a mí, pero estoy contento de tener ese problema", confesó entre risas, valorando la paridad de nivel en su grupo.