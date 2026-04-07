"Me metieron en un lindo problema": la curiosa declaración de Andrés Yllana tras la clasificación de San Martín en Córdoba

Resumen para apurados
- El DT Andrés Yllana celebró la clasificación de San Martín a 16avos de Copa Argentina tras vencer por penales a Estudiantes en Córdoba, destacando el nivel de su plantel alternativo.
- Con 11 cambios respecto al torneo local, el equipo alternativo cumplió el plan táctico de presión y posesión. La definición por penales fue trabajada previamente por el DT.
- La paridad en el rendimiento fortalece la competitividad interna por la titularidad. El foco ahora vuelve al torneo de ascenso, buscando consolidar el protagonismo del equipo.
El desahogo en los penales no sólo trajo la clasificación a los 16avos de final, sino que también ratificó una idea que Andrés Yllana intenta pregonar desde su llegada: la competitividad total de su plantel. En una conferencia de prensa marcada por la satisfacción del deber cumplido, el entrenador del "Santo" destacó la entrega de sus dirigidos y la importancia de respetar la historia del club, sin importar el escenario o el rival de turno.
"San Martín es un equipo grande y sabe que tiene la obligación de salir a protagonizar. Los chicos lo entendieron así", sentenció el DT, quien no dudó en resaltar que esa presión es parte del ADN de la institución. "Acá ganás y al partido siguiente tenés la obligación de volver a ganar. Hay que llevar con equilibrio y sosteniendo una forma que debemos perfeccionar todos los días", agregó con firmeza.
El valor del recambio
Uno de los puntos más altos de la noche cordobesa fue la respuesta del equipo alternativo. Yllana cambió los 11 nombres respecto al último duelo por la Primera Nacional, una apuesta que, según sus palabras, no fue una cuestión de descarte sino de plena convicción. "Confío en todos. La dirigencia me dio la posibilidad de elegirlos y hoy demostraron que todos están para jugar. Me meten en un problema a mí, pero estoy contento de tener ese problema", confesó entre risas, valorando la paridad de nivel en su grupo.
Sobre el desarrollo del juego ante el "León" del Imperio, el técnico demostró que el plan se ejecutó con éxito: "Salió lo que habíamos planificado. Presionamos muy bien y pudimos tener mucho más juego que el otro día. Generamos situaciones y el rival tuvo pocas llegadas claras". Además, reveló que el desenlace desde los 12 pasos no fue producto del azar. "Habíamos trabajado los penales, teníamos una lista definida y los chicos lo hicieron muy bien", explicó.
La mirada en el futuro
A pesar de la alegría por seguir en carrera en un certamen que calificó como "buenísimo para medirse en la liga del campeón del mundo", Yllana ya puso el foco en lo que viene. El viaje de regreso a Tucumán será el búnker de análisis para el próximo compromiso. "No vamos a cambiar nuestros principios, pero sí vamos a evaluar qué jugadores convienen según el rival. Nuestra función es que el futbolista esté cómodo para desarrollar su capacidad", señaló.
Finalmente, el entrenador dedicó un párrafo especial al imponente marco de público que acompañó al equipo en Córdoba. "No a todos los equipos los acompañan en un lugar tan lejano como a nosotros. Estamos felices de compartir esta clasificación con la gente", concluyó, reafirmando el compromiso de un plantel que sabe que, más allá de la Copa, el gran anhelo sigue siendo el protagonismo absoluto en el torneo doméstico.