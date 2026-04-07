Secciones
En Vivo Deportes

San Martín derrotó a Estudiantes (RC) en los penales y avanzó a los 16avos de la Copa Argentina

DEBUT GANADOR. San Martín hizo su estreno en la Copa Argentina. DEBUT GANADOR. San Martín hizo su estreno en la Copa Argentina. ARIEL CARRERAS / ESPECIAL PARA LA GACETA

El "Santo" venció al "León del Imperio" tras el empate 0-0 en el tiempo regular. Se impuso 4-3 en los penales, con una gran atajada de Manganelli para sellar el triunfo.

Hace 1 Hs
18:17 hs

San Martín avanza de ronda

Venció 4-3 en los penales a Estudiantes (RC) y ya está en los 16avos de final de la Copa Argentina. Enfrentará a Banfield en la próxima instancia.

18:12 hs

Erró Estudiantes (RC)

Manganelli tapó el remate de Lozano. San Martín avanza a los 16avos de final.

18:11 hs

Gol de San Martín

García definió con categoría. El "Santo" gana 4-3.

18:10 hs

Erró Estudiantes (RC)

Ostchega remató por encima del travesaño. 

18:09 hs

Gol de San Martín

Manganelli adivinó las intenciones de Cisnero, pero la pelota ingresó apenas por el palo derecho del arquero. 3-3.

18:08 hs

Gol de Estudiantes (RC)

Morro remató de zurda al ángulo derecho del arquero. 3-2.

18:07 hs

Gol de San Martín

Kevin López iguala la serie con categoría. 2-2, todos los penales anotados. 

18:06 hs

Gol de Estudiantes (RC)

Valiente pateó fuerte; arriba y cruzado. 2-1.

18:05 hs

Gol de San Martín

Briñone anota para el "Santo". Pateó fuerte y cruzado. 1-1.

18:05 hs

Gol de Estudiantes (RC)

Ferreira convirtió el primer penal para el "León".

17:58 hs

Terminó el partido

San Martín y Estudiantes (RC) empataron 0-0 en un partido de trámite desdibujado. El duelo se definirá por penales.

17:55 hs

Tres minutos de adición

El partido se juega hasta los 93'.

17:54 hs

El "Santo" busca el contragolpe

89': Alan Cisnero comanda los contrataques de San Martín. Por ahora, el partido se va a los penales.

17:47 hs

San Martín resiste los embates del "León"

83': Ahora es el conjunto cordobés quien presiona para llevarse la victoria.

17:43 hs

Cambios en San Martín

77': Cisnero, Monroy y Kevin López ingresan por Borasi, Ferreyra y Juárez.

17:37 hs

El partido se desdibuja

Estudiantes (RC) apuesta al 4-4-2, con el objetivo de verticalizar el juego con envíos directos a los dos delanteros. San Martín, por su parte hizo un sólo cambio: Víctor Salazar entró a los 57' en lugar de López, amonestado.

17:35 hs

"Wanchope", desde la tribuna

17:34 hs

Presente a pesar de la lesión

Lautaro Ovando acompañó a la delegación de San Martín en su viaje a Córdoba.

Presente a pesar de la lesión
17:32 hs

¿Rompe la racha?

Hasta el momento, ningún partido de esta edición de la Copa Argentina terminó 0-0.

17:30 hs

Buena llegada del "Santo"

Jorge Juárez recibió una pelota filtrada al espacio entre los centrales rivales, pero no pudo definir con claridad al entrar con pelota dominada al área. El partido sigue 0-0.

17:27 hs

San Martín se acerca con la pelota parada

18': Ante la imposibilidad de crear juego, el "Santo" busca imponerse a través del balón detenido

17:12 hs

En marcha el complemento

17:11 hs

Empezó el segundo tiempo

San Martín busca la victoria y el pasaje a los 16avos de la Copa Argentina.

16:53 hs

Finalizó el primer tiempo

El "Santo" y el "León" igualan 0-0 en Córdoba.

16:48 hs

Poca acción

43': Ni San Martín ni Estudiantes (RC) logran llegar al arco rival con contundencia. El partido se disputa en la mitad de la cancha.

16:43 hs

Acuña e Yllana, activos

16:34 hs

Ferreyra, cerca del gol

28': Buena jugada del atacante y Pons, que finalizó con un remate débil de "Pupi" que Lastra detuvo sin inconvenientes.

16:28 hs

Cuadro favorable

El ganador enfrentará a Banfield en los 16avos de final del certamen. De avanzar esa llave, el rival estará entre Deportivo Morón y Midland.

16:24 hs

Buena intervención de Lastra

17': El arquero tucumano desactivó un centro de Ferreyra con alguna duda, pero luego estuvo rápido para achicar a Pons, que remató con zurda.

16:20 hs

Se salvó San Martín

12': Nahuel Manganelli salió a destiempo y Ezequiel Parnisari llegó para cubrir su arco. El delantero rival no definió bien y el encuentro sigue 0-0.

16:14 hs

El "Santo" es superior en Barrio Alberdi

El Santo es superior en Barrio Alberdi
16:10 hs

Buen comienzo del "Santo"

3' PT: San Martín presiona con intensidad al "León", que juega en su propio campo. Ferreyra tuvo una oportunidad clara para abrir el marcador, pero su remate fue sin fuerza e impactó en un defensor rival.

16:06 hs

Arranca el partido

San Martín y Estudiantes (RC) ya juegan en Córdoba.

16:03 hs

Ingresan los equipos al campo de juego

Ingresan los equipos al campo de juego
15:54 hs

Formaciones confirmadas

Formaciones confirmadas
15:52 hs

El hincha de San Martín, presente en Córdoba

El hincha de San Martín, presente en Córdoba
15:42 hs

El "Santo" entra en calor

El Santo entra en calor
14:47 hs

Historial favorable para el "Santo"

San Martín y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentaron en siete oportunidades. El saldo arroja cuatro victorias para el conjunto de Ciudadela y tres empates.

Lo que tenés que saber

San Martín hace su presentación en la Copa Argentina. En el estadio "Julio César Villagra" (Córdoba), el "Santo" enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto por un lugar en los 16avos de final del certamen federal. El encuentro se desarrollará desde las 16 y podrá verse en vivo a través de la señal de TyC Sports.

Temas Copa Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Agresión a Pelli: la Justicia le otorgó el arresto domiciliario a Pichón Segura

Agresión a Pelli: la Justicia le otorgó el arresto domiciliario a "Pichón" Segura

Vence el ultimátum de Trump a Irán: “Una civilización entera va a morir esta noche”

Vence el ultimátum de Trump a Irán: “Una civilización entera va a morir esta noche”

Ciclogénesis y alertas naranja y amarilla: vientos, tormentas, lluvias abundantes y granizo amenazan a seis provincias

Ciclogénesis y alertas naranja y amarilla: vientos, tormentas, lluvias abundantes y granizo amenazan a seis provincias

Cinco tucumanos refuerzan el proyecto de Los Pumitas

Cinco tucumanos refuerzan el proyecto de Los Pumitas

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”

Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte

Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte

Confirmaron que el “Pablo Escobar de Brasil” era la pareja de Érika

Confirmaron que el “Pablo Escobar de Brasil” era la pareja de Érika

Créditos, “operetas” y el lodo de siempre que inunda Tucumán

Créditos, “operetas” y el lodo de siempre que inunda Tucumán

Comentarios