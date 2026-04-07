San Martín derrotó a Estudiantes (RC) en los penales y avanzó a los 16avos de la Copa Argentina
San Martín avanza de ronda
Venció 4-3 en los penales a Estudiantes (RC) y ya está en los 16avos de final de la Copa Argentina. Enfrentará a Banfield en la próxima instancia.
Erró Estudiantes (RC)
Manganelli tapó el remate de Lozano. San Martín avanza a los 16avos de final.
Gol de San Martín
García definió con categoría. El "Santo" gana 4-3.
Erró Estudiantes (RC)
Ostchega remató por encima del travesaño.
Gol de San Martín
Manganelli adivinó las intenciones de Cisnero, pero la pelota ingresó apenas por el palo derecho del arquero. 3-3.
Gol de Estudiantes (RC)
Morro remató de zurda al ángulo derecho del arquero. 3-2.
Gol de San Martín
Kevin López iguala la serie con categoría. 2-2, todos los penales anotados.
Gol de Estudiantes (RC)
Valiente pateó fuerte; arriba y cruzado. 2-1.
Gol de San Martín
Briñone anota para el "Santo". Pateó fuerte y cruzado. 1-1.
Gol de Estudiantes (RC)
Ferreira convirtió el primer penal para el "León".
Terminó el partido
San Martín y Estudiantes (RC) empataron 0-0 en un partido de trámite desdibujado. El duelo se definirá por penales.
Tres minutos de adición
El partido se juega hasta los 93'.
El "Santo" busca el contragolpe
89': Alan Cisnero comanda los contrataques de San Martín. Por ahora, el partido se va a los penales.
San Martín resiste los embates del "León"
83': Ahora es el conjunto cordobés quien presiona para llevarse la victoria.
Cambios en San Martín
77': Cisnero, Monroy y Kevin López ingresan por Borasi, Ferreyra y Juárez.
El partido se desdibuja
Estudiantes (RC) apuesta al 4-4-2, con el objetivo de verticalizar el juego con envíos directos a los dos delanteros. San Martín, por su parte hizo un sólo cambio: Víctor Salazar entró a los 57' en lugar de López, amonestado.
"Wanchope", desde la tribuna
¡Hola, goleador!— Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) April 7, 2026
Wanchope Ábila, el máximo artillero histórico de #NuestraCopa con 15 tantos, presente en Alberdi para ver a @EstudiantesRio4 #CopaArgentinaAXIONenergy pic.twitter.com/tgPTgx2X1C
Presente a pesar de la lesión
Lautaro Ovando acompañó a la delegación de San Martín en su viaje a Córdoba.
¿Rompe la racha?
Hasta el momento, ningún partido de esta edición de la Copa Argentina terminó 0-0.
Buena llegada del "Santo"
Jorge Juárez recibió una pelota filtrada al espacio entre los centrales rivales, pero no pudo definir con claridad al entrar con pelota dominada al área. El partido sigue 0-0.
San Martín se acerca con la pelota parada
18': Ante la imposibilidad de crear juego, el "Santo" busca imponerse a través del balón detenido
En marcha el complemento
¡2do tiempo en marcha! pic.twitter.com/YJdbO9ToxI— Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) April 7, 2026
Empezó el segundo tiempo
San Martín busca la victoria y el pasaje a los 16avos de la Copa Argentina.
Finalizó el primer tiempo
El "Santo" y el "León" igualan 0-0 en Córdoba.
Poca acción
43': Ni San Martín ni Estudiantes (RC) logran llegar al arco rival con contundencia. El partido se disputa en la mitad de la cancha.
Acuña e Yllana, activos
https://t.co/cVHIJXXALj pic.twitter.com/U9zi9nxM7D— Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) April 7, 2026
Ferreyra, cerca del gol
28': Buena jugada del atacante y Pons, que finalizó con un remate débil de "Pupi" que Lastra detuvo sin inconvenientes.
Cuadro favorable
El ganador enfrentará a Banfield en los 16avos de final del certamen. De avanzar esa llave, el rival estará entre Deportivo Morón y Midland.
Buena intervención de Lastra
17': El arquero tucumano desactivó un centro de Ferreyra con alguna duda, pero luego estuvo rápido para achicar a Pons, que remató con zurda.
Se salvó San Martín
12': Nahuel Manganelli salió a destiempo y Ezequiel Parnisari llegó para cubrir su arco. El delantero rival no definió bien y el encuentro sigue 0-0.
El "Santo" es superior en Barrio Alberdi
Buen comienzo del "Santo"
3' PT: San Martín presiona con intensidad al "León", que juega en su propio campo. Ferreyra tuvo una oportunidad clara para abrir el marcador, pero su remate fue sin fuerza e impactó en un defensor rival.
Arranca el partido
San Martín y Estudiantes (RC) ya juegan en Córdoba.
Ingresan los equipos al campo de juego
Formaciones confirmadas
El hincha de San Martín, presente en Córdoba
El "Santo" entra en calor
El "León" ya está en Alberdi
Historial favorable para el "Santo"
San Martín y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentaron en siete oportunidades. El saldo arroja cuatro victorias para el conjunto de Ciudadela y tres empates.
Lo que tenés que saber
San Martín hace su presentación en la Copa Argentina. En el estadio "Julio César Villagra" (Córdoba), el "Santo" enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto por un lugar en los 16avos de final del certamen federal. El encuentro se desarrollará desde las 16 y podrá verse en vivo a través de la señal de TyC Sports.