Volvió BTS: qué hay detrás del masivo fenómeno

“Honestamente, me hice aficionado simplemente porque amo su música”, comentó Seo Ra-jung, de 40 años, tras el concierto. El hombre luego resaltó un punto en el que coinciden mucho de los fanáticos: las canciones de la banda les traen felicidad. “Me hice fan durante un período muy difícil de mi vida, y sus letras me dieron mucha fuerza”, admitió.