El hijo "hippie" de Julián Weich se volvió viral en redes sociales al mostrar cómo funciona su biopiscina

El proyecto también genera un impacto positivo en el entorno natural. “A la noche vienen las ranitas a cantar, se acercan insectos, las abejas toman agua y los pájaros se apoyan en las plantas. Es un espacio que alimenta la vida”, destacó. El agua, además, es utilizada para riego y otras actividades cotidianas, lo que refuerza su funcionalidad dentro de un sistema autosustentable.