Julián Weich mostró la increíble casa de barro que su hijo “hippie” construyó en Córdoba

El joven es descrito por su padre como “hippie” debido a su filosofía de existencia, la cual prioriza la conexión con el entorno natural. Momo levantó la estructura de su casa empleando técnicas que respetan al ambiente y minimizan el impacto ecológico. La construcción incorpora materiales naturales como barro y madera reciclada, elementos fundamentales de la bioconstrucción. El propósito central de esta elección es sumarse a una forma más amigable y responsable de habitar el planeta.