Julián Weich mostró la increíble casa de barro que su hijo “hippie” construyó en Córdoba

El reconocido conductor Julián Weich utilizó recientemente sus historias de Instagram para mostrar el particular estilo de vida que eligió su hijo Jerónimo, de 31 años. El presentador compartió videos donde se aprecia el hogar construido por Jerónimo “Momo” Weich con sus propias manos, utilizando métodos ancestrales y ecológicos. Esta vivienda sustentable se encuentra enclavada en las sierras de Córdoba, lejos del bullicio urbano, y se caracteriza por la aplicación estricta de principios de bioconstrucción.
El joven es descrito por su padre como “hippie” debido a su filosofía de existencia, la cual prioriza la conexión con el entorno natural. Momo levantó la estructura de su casa empleando técnicas que respetan al ambiente y minimizan el impacto ecológico. La construcción incorpora materiales naturales como barro y madera reciclada, elementos fundamentales de la bioconstrucción. El propósito central de esta elección es sumarse a una forma más amigable y responsable de habitar el planeta.
Detalles de la bioconstrucción sustentable: la tecnica de construcción con la que hicieron la casa del hijo de Julián Weich
Para garantizar la durabilidad de la vivienda, Jerónimo aplicó una técnica robusta en la base de su morada. Esta cimentación se conoce ingeniosamente como “pata de elefante” e integra piedras unidas con capas de cemento. El objetivo de este método constructivo es impedir que la humedad ambiental propia de la región afecte gravemente la parte inferior de la estructura.
Las paredes principales se fabricaron con barro, un material natural abundante en la región que ofrece aislamiento. Después, las superficies internas y externas se cubrieron con una capa de revoque fino para mejorar la protección superficial. Este revestimiento final permite que el agua de lluvia simplemente se deslice, evitando filtraciones perjudiciales al interior de los muros.
El diseño interior de la casa del hijo de Julián Weich
En su elección de vida, Momo priorizó la eficiencia energética dentro de su morada cordobesa, buscando reducir el consumo eléctrico. Por ello, instaló grandes ventanales elaborados con madera y doble vidrio que permiten el paso abundante de luz solar. Estas aberturas incluyen mosquiteros necesarios para proteger a los residentes de los insectos típicos de esa geografía serrana. La luminosidad natural predomina en el sector de la cocina, donde los muebles bajo mesada se hicieron con machimbre barnizado.
Actualmente, Jerónimo participa activamente en una comunidad dedicada a la agroecología, en las afueras urbanas. Allí, el joven lidera un importante proyecto enfocado en establecer un santuario de agua en la zona. Su labor implica aplicar principios de permacultura avanzada, buscando sistemas autosustentables para producir alimentos y aprovechar energías renovables. De esta forma, elige una existencia de continuo aprendizaje y conexión profunda con los recursos naturales que lo rodean.