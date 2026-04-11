“Proyecto Salvación”, ni “Super Mario Galaxy” tienen la “velocidad” de la película más taquillera del año
La tercera parte de una saga de autos china se mantiene en la cima. Este fin de semana, sin embargo, el estreno de la película animada protagonizada por el plomero más famoso del mundo, fue la que más recaudó.
Resumen para apurados
- La película china Pegasus 3 lidera la taquilla global de 2026 con 614 millones de dólares, superando el reciente estreno de Super Mario Galaxy en el ranking acumulado anual.
- El éxito de Han Han se concentra en China y no llegó a cines argentinos. Super Mario Galaxy debutó con 372 millones, pero no logró desplazar a la cinta asiática del primer puesto.
- El dominio de Pegasus 3 refleja el poder del mercado asiático sobre marcas globales. Se espera que Mario crezca, aunque el cine chino marca el ritmo comercial del año 2026.
La película más taquillera en lo que va de 2026 es un espectáculo deportivo popular en muchos países, pero no masivo. Por eso es particular su éxito y llamativo también. En el fin de semana que se estrenó Super Marios Galaxy que, sí fue la que más recaudó, no logró desbancar en el global a Pegasus 3: la entrega de la saga china que se estrenó en marzo lleva acumulado más de 614 millones de dólares millones. El film del plomero más famoso del mundo llegó a los 372 en su estreno.
Fue top-1 por delante de Pegasus 3 y Proyecto Salvación. Aunque todavía faltan muchos estrenos mundiales, la tercera parte de la saga va bien perfilada para mantener el reinado.
El estreno en taquilla de 'Super Mario Galaxy: La Película' fue un éxito a nivel global, pero con críticas poco favorables en sitios y desde usuarios especializados. El largometraje animado de acción, aventura y comedia, basado en la famosa franquicia de videojuegos de Nintendo, es la secuela de “Super Mario Bros” de 2023.
A la gente le gustó porque llegó con una serie de elementos coleccionables y distintos formatos que han acercado a las audiencias de las nuevas generaciones y también a aquellas que crecieron con los videojuegos del célebre personaje.
Pegasus no se vio en el país
La película que más recaudó en lo que va del año no ha tenido un estreno comercial masivo en las salas de cine de Argentina. Su éxito se concentra casi exclusivamente en China y en algunos mercados específicos como Estados Unidos y Australia, donde tuvo estrenos limitados para la comunidad asiática.
La saga tiene como único director hasta el momento a Han Han. Este tipo de tramas suelen ser fenómenos locales por lo que, al menos una distribuidora grande compre los derechos para Latinoamérica, es raro que lleguen a los complejos de cine tradicionales en Argentina.
La historia es una comedia de automovilismo muy ligada a la cultura popular china, que visualmente es impresionante. Al igual que está ocurriendo con la tercera parte este año, tanto Pegasus 1 (2019) como Pegasus 2 (2024) fueron fenómenos masivos en China, pero no tuvieron una distribución comercial en salas argentinas.
En muchas latitudes del mundo, la saga Pegasus es un "éxito fantasma": se sabe que recauda miles de millones, pero aquí Mario sigue siendo el rey absoluto.