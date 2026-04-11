“Proyecto Salvación”, ni “Super Mario Galaxy” tienen la “velocidad” de la película más taquillera del año

La película más taquillera en lo que va de 2026 es un espectáculo deportivo popular en muchos países, pero no masivo. Por eso es particular su éxito y llamativo también. En el fin de semana que se estrenó Super Marios Galaxy que, sí fue la que más recaudó, no logró desbancar en el global a Pegasus 3: la entrega de la saga china que se estrenó en marzo lleva acumulado más de 614 millones de dólares millones. El film del plomero más famoso del mundo llegó a los 372 en su estreno.