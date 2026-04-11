¿Cuál es el capítulo de “Proyecto Salvación” que quedó fuera de la película y que tiene relación con Argentina?

Drew Goddard, guionista de Proyecto Salvación tuvo que decidir que debía mantenerse y que no en la película inspirada en la novela de Andy Weir. Intentó ser lo más fiel posible, logró incluir gran parte de lo que más le gustaba de la novela: "De mis 10 cosas favoritas del libro, nueve están presentes, lo cual es un porcentaje muy bueno", reconoció el guionista. Justo, la décima formaba parte de un capítulo en el que se hacía referencia a bombardear la Antártida y para ello, el búnker de operaciones era la Base Marambio de bandera argentina.