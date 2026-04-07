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El Gobierno de Milei anunció que enviará una nueva Ley de Salud Mental al Congreso

El ministro Lugones explicó que la normativo vigente "generó dificultades en el acceso a tratamientos oportunos e internaciones, dejando un vacío que todavía no fue resuelto".

SALUD MENTAL. El PE anunció que enviará una nueva ley al parlamento. SALUD MENTAL. El PE anunció que enviará una nueva ley al parlamento.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Milei enviará al Congreso un proyecto para una nueva Ley de Salud Mental que modifique la norma de 2010, buscando mejorar el acceso a tratamientos e internaciones.
  • La iniciativa surge tras relevar fallas en la ley actual que dificultan las internaciones críticas. El ministro Lugones afirma que los cambios nacen de aportes de familiares y médicos.
  • La reforma busca agilizar intervenciones ante situaciones de riesgo y establecer criterios claros. Se espera un fuerte debate legislativo sobre el nuevo modelo de atención propuesto.
Resumen generado con IA

El Gobierno de Javier Milei enviará el Congreso de la Nación un proyecto para una nueva Ley de Salud Mental con el objetivo de modificar el marco normativo vigente desde 2010. Así lo confirmaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Salud, Mario Lugones

A través de su cuenta de la red social X (antes Twitter), el titular de la cartera sanitaria explicó que la normativa vigente, impulsada por el kirchnerismo en 2010, "generó dificultades en el acceso a tratamientos oportunos e internaciones, dejando un vacío que todavía no fue resuelto". 

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"Esa falla la padecieron muchas familias que durante años buscaron ayuda sin encontrar respuesta, aun en situaciones críticas en las que una intervención a tiempo podría haber evitado desenlaces graves o fatales", añadió.

Luego, explicó: "Para identificar los principales obstáculos en la implementación, se relevaron aportes de los actores involucrados, familiares, profesionales de la salud y especialistas, lo que permitió detectar dificultades concretas en la práctica diaria". 

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"Esta modificación busca que el sistema pueda intervenir a tiempo, con criterios más claros y herramientas concretas para actuar frente a situaciones de riesgo. Es el rumbo de este Gobierno, liderado por el Presidente Javier Milei: : poner la vida y la salud de los argentinos primero", finalizó el mensaje. 

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