Secciones
SociedadActualidad

Altavoz busca jóvenes para multiplicar conversaciones sobre salud mental y sexual

El programa creado por Paz Juárez abrirá su convocatoria el 1 de marzo. Está dirigido a chicos y chicas de 16 a 22 años de todo el país.

PROGRAMA FEDERAL. Jóvenes de 16 a 22 años podrán capacitarse en oratoria y charlas sobre salud mental y sexual con Altavoz. / CORTESÍA PAZ JUÁREZ PROGRAMA FEDERAL. Jóvenes de 16 a 22 años podrán capacitarse en oratoria y charlas sobre salud mental y sexual con Altavoz. / CORTESÍA PAZ JUÁREZ
Victoria Reinoso
Por Victoria Reinoso Hace 46 Min

El programa federal abrirá su convocatoria el 1 de marzo para seleccionar a 15 jóvenes de todo el país, quienes recibirán formación en salud mental, salud sexual, oratoria e investigación de datos, con respaldo institucional. No se requiere experiencia previa, aunque se priorizará a quienes tengan historias personales vinculadas a la temática que elijan. Altavoz busca multiplicar voces jóvenes con mirada federal, llevando debates a escuelas y espacios comunitarios más allá de los grandes centros urbanos.

Altavoz nace de la experiencia de Paz Juárez, quien desde los 16 años lleva charlas a escuelas sobre la adicción al consumo de pornografía en adolescentes, un tema poco discutido y cada vez más presente. Su trabajo la llevó a ser reconocida en espacios de liderazgo juvenil, como Ashoka Tribu 24, la red que selecciona un agente de cambio por provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El programa ofrece formación profesional en construcción de charlas, análisis de problemáticas juveniles y acompañamiento de expertos, con el objetivo de que los participantes puedan abordar situaciones que atraviesan la vida cotidiana de sus pares desde un enfoque cercano y confiable. Además, podrán decir que su trabajo cuenta con el aval de un programa y una red de apoyo institucional, respondiendo a la pregunta frecuente cuando un joven habla: ¿quién los respalda?

Post Instagram

Formación y federalismo en acción

De los 15 seleccionados, cinco participarán de un encuentro presencial de dos días en Córdoba, donde presentarán sus charlas frente a referentes sociales, educativos y culturales, conocerán mentores locales y fortalecerán redes de pares. Altavoz cubre pasajes, alojamiento y espacios de encuentro para garantizar que el proyecto tenga alcance federal real, incluyendo jóvenes de provincias más alejadas.

Luego, los participantes podrán difundir sus charlas en escuelas y comunidades, integrarse a la red federal de Altavoz y acceder a oportunidades de difusión mediática y articulación con instituciones. El programa también busca el apoyo de provincias, organizaciones y marcas interesadas en fortalecer iniciativas juveniles con impacto territorial. Toda la información sobre la convocatoria se comparte en Instagram: @programaltavoz.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Salud MentalJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El alimento que podría elevar el riesgo de cáncer de colon y muchos consumen a diario

El alimento que podría elevar el riesgo de cáncer de colon y muchos consumen a diario

Cómo usar avena en la cocina: cuatro recetas fáciles y sanas

Cómo usar avena en la cocina: cuatro recetas fáciles y sanas

A partir de los 40 cambia el metabolismo: qué desayuno ayuda a bajar de peso

A partir de los 40 cambia el metabolismo: qué desayuno ayuda a bajar de peso

Esta es la vitamina que ensancha los vasos sanguíneos y mejora la circulación de la sangre

Esta es la vitamina que ensancha los vasos sanguíneos y mejora la circulación de la sangre

Cómo prevenir irritaciones y acné: la parte del cuerpo que siempre deberías lavar primero

Cómo prevenir irritaciones y acné: la parte del cuerpo que siempre deberías lavar primero

Lo más popular
Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”
1

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

Reforma laboral: así votaron los tres senadores tucumanos en la histórica sesión
2

Reforma laboral: así votaron los tres senadores tucumanos en la histórica sesión

Najar advirtió que podrían presentarse planteos en la Legislatura contra Acuña por su carta a los jueces
3

Najar advirtió que podrían presentarse planteos en la Legislatura contra Acuña por su carta a los jueces

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?
4

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?

Caso Paulina Lebbos: Mercado admitió que mintió, y ahora la Justicia debe decidir si es condenada
5

Caso Paulina Lebbos: Mercado admitió que mintió, y ahora la Justicia debe decidir si es condenada

Sentenciarán por encubrimiento a la amiga de Paulina Lebbos, a casi 20 años del crimen
6

Sentenciarán por encubrimiento a la amiga de Paulina Lebbos, a casi 20 años del crimen

Más Noticias
Alerta amarilla por tormentas en Tucumán: prevén granizo y ráfagas de hasta 80 km/h

Alerta amarilla por tormentas en Tucumán: prevén granizo y ráfagas de hasta 80 km/h

Los hijos y la pornografía: cómo hablar con ellos cuando detectamos que el consumo de fotos y videos se volvió un problema

Los hijos y la pornografía: cómo hablar con ellos cuando detectamos que el consumo de fotos y videos se volvió un problema

Tras la aprobación en el Senado, qué falta para que la reforma laboral sea ley y qué cambiaría

Tras la aprobación en el Senado, qué falta para que la reforma laboral sea ley y qué cambiaría

Qué dijo Capitanich en el Congreso por la muerte de Sandra Mendoza, su ex esposa

Qué dijo Capitanich en el Congreso por la muerte de Sandra Mendoza, su ex esposa

Reforma laboral: así votaron los tres senadores tucumanos en la histórica sesión

Reforma laboral: así votaron los tres senadores tucumanos en la histórica sesión

Renovaron la alerta amarilla para Tucumán y se esperan lluvias para la noche

Renovaron la alerta amarilla para Tucumán y se esperan lluvias para la noche

Horóscopo chino: qué signos cerrarán ciclos y renovarán energías en 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué signos cerrarán ciclos y renovarán energías en 2026, según Ludovica Squirru

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

Comentarios