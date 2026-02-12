Altavoz busca jóvenes para multiplicar conversaciones sobre salud mental y sexual

El programa federal abrirá su convocatoria el 1 de marzo para seleccionar a 15 jóvenes de todo el país, quienes recibirán formación en salud mental, salud sexual, oratoria e investigación de datos, con respaldo institucional. No se requiere experiencia previa, aunque se priorizará a quienes tengan historias personales vinculadas a la temática que elijan. Altavoz busca multiplicar voces jóvenes con mirada federal, llevando debates a escuelas y espacios comunitarios más allá de los grandes centros urbanos.
Altavoz nace de la experiencia de Paz Juárez, quien desde los 16 años lleva charlas a escuelas sobre la adicción al consumo de pornografía en adolescentes, un tema poco discutido y cada vez más presente. Su trabajo la llevó a ser reconocida en espacios de liderazgo juvenil, como Ashoka Tribu 24, la red que selecciona un agente de cambio por provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El programa ofrece formación profesional en construcción de charlas, análisis de problemáticas juveniles y acompañamiento de expertos, con el objetivo de que los participantes puedan abordar situaciones que atraviesan la vida cotidiana de sus pares desde un enfoque cercano y confiable. Además, podrán decir que su trabajo cuenta con el aval de un programa y una red de apoyo institucional, respondiendo a la pregunta frecuente cuando un joven habla: ¿quién los respalda?
Formación y federalismo en acción
De los 15 seleccionados, cinco participarán de un encuentro presencial de dos días en Córdoba, donde presentarán sus charlas frente a referentes sociales, educativos y culturales, conocerán mentores locales y fortalecerán redes de pares. Altavoz cubre pasajes, alojamiento y espacios de encuentro para garantizar que el proyecto tenga alcance federal real, incluyendo jóvenes de provincias más alejadas.
Luego, los participantes podrán difundir sus charlas en escuelas y comunidades, integrarse a la red federal de Altavoz y acceder a oportunidades de difusión mediática y articulación con instituciones. El programa también busca el apoyo de provincias, organizaciones y marcas interesadas en fortalecer iniciativas juveniles con impacto territorial. Toda la información sobre la convocatoria se comparte en Instagram: @programaltavoz.