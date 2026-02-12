Altavoz busca jóvenes para multiplicar conversaciones sobre salud mental y sexual

El programa ofrece formación profesional en construcción de charlas, análisis de problemáticas juveniles y acompañamiento de expertos, con el objetivo de que los participantes puedan abordar situaciones que atraviesan la vida cotidiana de sus pares desde un enfoque cercano y confiable. Además, podrán decir que su trabajo cuenta con el aval de un programa y una red de apoyo institucional, respondiendo a la pregunta frecuente cuando un joven habla: ¿quién los respalda?