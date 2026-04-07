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Una de las protagonistas de "Beverly Hills 90210" sufrió un fuerte accidente de tránsito

Fue hospitalizada junto a siete niños luego de un choque provocado por un vehículo que cruzó en rojo a alta velocidad.

Una de las protagonistas de Beverly Hills 90210 sufrió un fuerte accidente de tránsito
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La actriz Tori Spelling y siete niños fueron hospitalizados tras un fuerte choque en Temecula, EE.UU., provocado por un conductor que pasó un semáforo en rojo recientemente.
  • El impacto ocurrió cuando un auto a alta velocidad embistió la camioneta de la actriz. Spelling tiene antecedentes de choques previos y atraviesa una compleja situación económica.
  • Los ocupantes sufrieron lesiones leves y conmociones cerebrales. El hecho reaviva la preocupación por el bienestar de la estrella, quien ha enfrentado crisis personales y de salud.
Resumen generado con IA

La actriz Tori Spelling, recordada por su papel en la serie Beverly Hills 90210, fue trasladada a un hospital junto a sus hijos tras protagonizar un fuerte accidente de tránsito en la ciudad de Temecula, en Estados Unidos.

Según informó el sitio TMZ, el hecho ocurrió hace unos días en pleno centro de esa localidad, cuando un vehículo que circulaba a gran velocidad cruzó un semáforo en rojo e impactó contra la camioneta en la que viajaba la actriz.

De acuerdo con fuentes policiales, todos los ocupantes de los vehículos involucrados fueron asistidos en el lugar y no se registraron arrestos. Testigos captaron imágenes de Spelling conversando con un agente, visiblemente alterada tras el choque.

El medio detalló que la actriz conducía acompañada por siete niños: sus cuatro hijos y tres amigos de ellos. Como consecuencia del impacto, el auto que provocó el siniestro quedó severamente dañado en la parte frontal, mientras que la camioneta de Spelling sufrió daños menores.

Tanto la actriz como los menores fueron trasladados al hospital en tres ambulancias distintas. Allí recibieron atención por lesiones como cortes, moretones, contusiones y conmociones cerebrales.

No es la primera vez que Spelling atraviesa una situación similar. En 2011, había protagonizado otro accidente grave al chocar contra una pared mientras intentaba escapar de fotógrafos.

En los últimos años, la actriz, que supo ser una de las figuras más destacadas de la televisión, enfrentó serios problemas económicos. Incluso llegó a vivir en una casa rodante ante dificultades para sostener su situación financiera.

Además, durante años atravesó problemas psiquiátricos vinculados a una adicción a las cirugías, lo que agravó su situación económica. Su etapa de gastos elevados se vio modificada en 2006 tras la muerte de su padre, un influyente productor televisivo que impulsó su carrera artística.

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