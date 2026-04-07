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Báez no pudo con Alcaraz y se despidió de Montecarlo

El argentino Sebastián Báez cayó en sets corridos ante Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, y quedó eliminado en segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo. El historial entre ambos sigue siendo ampliamente favorable al español.

Sebastián Báez cayó contra Carlos Alcaraz. Sebastián Báez cayó contra Carlos Alcaraz.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Sebastián Báez quedó eliminado del Masters 1000 de Montecarlo tras caer ante el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, por 6-1 y 6-3 en la segunda ronda del certamen sobre arcilla.
  • El español dominó el encuentro en setenta minutos de juego. Con este resultado, Alcaraz amplía su ventaja histórica a 4-0 sobre el argentino, quien no logró revertir la tendencia.
  • La derrota confirma la jerarquía de Alcaraz como máximo favorito al título. Báez se despide de Mónaco reflejando la actual brecha entre el tenis argentino y la cima del ranking ATP.
Resumen generado con IA

El paso de Sebastián Báez por el Masters 1000 de Montecarlo llegó a su fin en la segunda ronda. El argentino no logró hacer pie frente a Carlos Alcaraz, quien impuso su jerarquía y lo derrotó con claridad por 6-1 y 6-3 en apenas una hora y diez minutos de juego.

El encuentro, disputado en la cancha central Rainier III, mostró desde el inicio el dominio del actual número 1 del mundo. Alcaraz tomó rápidamente el control, presionó con su potencia desde el fondo y marcó diferencias ante un Báez que no encontró respuestas en el primer set.

En el segundo parcial, el argentino intentó reaccionar. Ajustó su juego, buscó mayor consistencia y logró sostener algunos intercambios más largos, pero no fue suficiente para inquietar al máximo favorito del torneo, que cerró el partido sin sobresaltos.

Con esta derrota, el historial entre ambos se amplía a cuatro triunfos para el español en igual cantidad de enfrentamientos. Báez ya había caído ante Alcaraz en las Next Gen ATP Finals 2021, el US Open 2022 y el ATP 500 de Tokio 2025, lo que confirma una tendencia adversa en el cruce.

Más allá del resultado, el argentino venía de una buena experiencia previa en Montecarlo, donde en una edición anterior había logrado una victoria destacada ante Stan Wawrinka. Esta vez, sin embargo, el desafío fue demasiado exigente.

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