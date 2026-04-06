Masters 1000 de Montecarlo: Cerúndolo y Báez vencieron a dos leyendas del circuito

En el Court Rainier III, Cerúndolo (19°) dio una muestra de autoridad al vencer al griego Stefanos Tsitsipas por 7-5 y 6-4. El triunfo tiene un valor especial: Tsitsipas, actual 48° pero ex Top 10, supo levantar el trofeo en Montecarlo en tres ocasiones. En un partido con altibajos, el argentino por momentos dominó desde el fondo, castigó con su derecha y supo gestionar los momentos de paridad para sumar una nueva victoria ante un rival de jerarquía. Ahora, espera en segunda ronda al checo Tomás Machác (53°), quien viene de eliminar al alemán Daniel Altmaier.