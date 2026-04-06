Masters 1000 de Montecarlo: Cerúndolo y Báez vencieron a dos leyendas del circuito

En el arranque del Masters 1000 de Montecarlo, Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez firmaron dos victorias de alto impacto que ratifican el momento de gracia que atraviesa el tenis nacional. Mientras "Cisco" despachó a un tricampeón del torneo, Báez quebró su propia racha negativa en el "Principado" ante una leyenda del circuito.
En el Court Rainier III, Cerúndolo (19°) dio una muestra de autoridad al vencer al griego Stefanos Tsitsipas por 7-5 y 6-4. El triunfo tiene un valor especial: Tsitsipas, actual 48° pero ex Top 10, supo levantar el trofeo en Montecarlo en tres ocasiones. En un partido con altibajos, el argentino por momentos dominó desde el fondo, castigó con su derecha y supo gestionar los momentos de paridad para sumar una nueva victoria ante un rival de jerarquía. Ahora, espera en segunda ronda al checo Tomás Machác (53°), quien viene de eliminar al alemán Daniel Altmaier.
Por su parte, Sebastián Báez (65°) logró sacarse una espina personal. Tras cuatro intentos fallidos, consiguió su primera victoria en el cuadro principal de este Masters 1000 al superar al suizo Stan Wawrinka (104°) por un doble 7-5. Pese a un bache en el segundo set donde el ex campeón de Grand Slam remontó un 1-5, Báez mantuvo la calma para cerrar el partido en sets corridos. El premio a su perseverancia será un duelo de alto voltaje en la siguiente instancia: enfrentará a Carlos Alcaraz, número 1 del mundo y defensor del título.
Luces y sombras en la jornada
No todas fueron alegrías en el "Principado". Francisco Comesaña dio batalla pero cayó ante el italiano Flavio Cobolli por 7-5, 3-6 y 6-3. Similar destino tuvo Juan Manuel Cerúndolo, quien tras un buen inicio no pudo sostener el ritmo ante el monegasco Valentín Vacherot y terminó cediendo por 5-7, 6-2 y 6-1.
La actividad para los argentinos continuará este martes con el debut de Tomás Etcheverry (30°). El platense, que viene de ser campeón en Río, se medirá ante el búlgaro Grigor Dimitrov, quien cuenta con la particularidad de tener a David Nalbandian como entrenador desde febrero de este año.