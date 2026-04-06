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Masters 1000 de Montecarlo: Cerúndolo y Báez vencieron a dos leyendas del circuito

Francisco Cerúndolo eliminó al tricampeón Stefanos Tsitsipas, mientras que Sebastián Báez cortó su racha negativa en el "Principado" tras vencer al histórico Stan Wawrinka.

GOLPE DE AUTORIDAD. Francisco Cerúndolo no brilló, pero se impuso en los momentos clave del partido para vencer al griego Stéfanos Tsitsipás. GOLPE DE AUTORIDAD. Francisco Cerúndolo no brilló, pero se impuso en los momentos clave del partido para vencer al griego Stéfanos Tsitsipás.
Hace 1 Hs

En el arranque del Masters 1000 de Montecarlo, Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez firmaron dos victorias de alto impacto que ratifican el momento de gracia que atraviesa el tenis nacional. Mientras "Cisco" despachó a un tricampeón del torneo, Báez quebró su propia racha negativa en el "Principado" ante una leyenda del circuito.

En el Court Rainier III, Cerúndolo (19°) dio una muestra de autoridad al vencer al griego Stefanos Tsitsipas por 7-5 y 6-4. El triunfo tiene un valor especial: Tsitsipas, actual 48° pero ex Top 10, supo levantar el trofeo en Montecarlo en tres ocasiones. En un partido con altibajos, el argentino por momentos dominó desde el fondo, castigó con su derecha y supo gestionar los momentos de paridad para sumar una nueva victoria ante un rival de jerarquía. Ahora, espera en segunda ronda al checo Tomás Machác (53°), quien viene de eliminar al alemán Daniel Altmaier.

Por su parte, Sebastián Báez (65°) logró sacarse una espina personal. Tras cuatro intentos fallidos, consiguió su primera victoria en el cuadro principal de este Masters 1000 al superar al suizo Stan Wawrinka (104°) por un doble 7-5. Pese a un bache en el segundo set donde el ex campeón de Grand Slam remontó un 1-5, Báez mantuvo la calma para cerrar el partido en sets corridos. El premio a su perseverancia será un duelo de alto voltaje en la siguiente instancia: enfrentará a Carlos Alcaraz, número 1 del mundo y defensor del título.

Luces y sombras en la jornada

No todas fueron alegrías en el "Principado". Francisco Comesaña dio batalla pero cayó ante el italiano Flavio Cobolli por 7-5, 3-6 y 6-3. Similar destino tuvo Juan Manuel Cerúndolo, quien tras un buen inicio no pudo sostener el ritmo ante el monegasco Valentín Vacherot y terminó cediendo por 5-7, 6-2 y 6-1.

La actividad para los argentinos continuará este martes con el debut de Tomás Etcheverry (30°). El platense, que viene de ser campeón en Río, se medirá ante el búlgaro Grigor Dimitrov, quien cuenta con la particularidad de tener a David Nalbandian como entrenador desde febrero de este año.

Temas Masters 1000Stanislas WawrinkaMontecarloJuan Manuel CerúndoloFrancisco CerúndoloSebastián BáezTomás Etcheverry
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