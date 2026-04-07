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Elijah Wood habría confirmado su participación en la nueva película de "El Señor de los Anillos"

Aunque no hubo una confirmación directa, los detalles que propocionó dejaron pistas sobre su compromiso con el proyecto.

Elijah Wood tomaría su protagónico en el regreso de El Señor de los Anillos. Elijah Wood tomaría su protagónico en el regreso de El Señor de los Anillos. (Imagen: The Variety)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Elijah Wood sugirió su regreso como Frodo en el nuevo film 'La caza de Gollum' durante una entrevista reciente, buscando preservar su icónico rol en la Tierra Media cinematográfica.
  • La trama ocurre entre El Hobbit y la saga original. Wood mostró conocimiento interno al mencionar a Leo Woodall como posible relevo de Viggo Mortensen para el papel de Aragorn.
  • El proyecto de Andy Serkis busca profundizar en la psicología de Gollum. El retorno de Wood garantiza continuidad y expectativa comercial para la expansión del universo de Tolkien.
Resumen generado con IA

El personaje de Frodo de "El Señor de los Anillos" quedó corporizado en Elijah Wood. El intérprete estuvo lejos de querer separarse del rostro de la saga de fantasía que a comienzos de siglo rompió la taquilla en su adaptación cinematográfica. La estrella se sumergió en el papel y parte de él permaneció aun con las cámaras apagadas, advirtiendo que estaría inconforme si en alguna nueva entrega, un rostro diferente se presentara como el “Portador del Anillo”. Habiendo pasado 26 años del estreno, el artista estaría dispuesto a volver a darle vida a Frodo en "El Señor de los Anillos: la caza de Gollum”.

Según Elijah Wood, "El hobbit" será como una reunión familiar

Según Elijah Wood, El hobbit será como una reunión familiar

“Desde luego, no querría que nadie más interpretara a Frodo mientras yo esté vivo y pueda hacerlo”, afirmó Elijah Wood en una entrevista el mes pasado para The Sunday Times. Dejando en claro su negativa ante otro profesional asumiendo el rol con el que se lo vincula hasta la fecha, el protagonista se presentó en el podcast de Josh Horowitz brindando detalles sobre la nueva producción en acción real del universo de "El Señor de los Anillos: la caza de Gollum".

Entre rumores y la aprente confirmación de Wood

Wood no descartó ni confirmó las versiones que lo vinculan a esta propuesta que se sitúa entre "El Hobbit" y "El Señor de los Anillos" y es dirigida por el mismísimo Gollum, Andy Serkis. Sin embargo, sus respuestas ante las dudas sobre este proyecto dejaron en claro que el estadounidense está bastante comprometido con el trabajo y conoce demasiado sobre las internas del mismo.

Fue el mismo Elijah Wood quien dio detalles sobre el nuevo actor que interpretará a Aragorn, ya que Viggo Mortensen no regresará debido al paso del tiempo. El veterano intérprete ya tiene 67 años, factor que supera los requerimientos de la narrativa que necesitan recordar su longevidad en la saga. Quien dio vida a Frodo pareció confirmar que el protagonista de “Heartstopper”, Leo Woodall, tomaría el papel, dejando en claro que eso es “difícil de reemplazar”.

Regreso a la Tierra Media con la nueva entrega de "El Señor de los Anillos"

Ante la consulta sobre el futuro de Wood en "La caza de Gollum", este reconoció la incertidumbre. “Correcto”, respondió al ser preguntado por la ausencia de certezas. Con humor, el presentador añadió: “Si Frodo regresara, lo haría con bigote”, a lo que el entrevistado coincidió con su risa característica.

El actor insistió en que el principal matiz del nuevo proyecto radica en evitar la presión de repetir lo hecho previamente por la trilogía de Peter Jackson, director de la historia original. Al respecto, apuntó: “Es un relato paralelo, creo que aportará mucho contexto para Gollum y permitirá entender a la criatura en profundidad”, expresó durante el diálogo con Happy Sad Confused. De acuerdo con Wood, estas crónicas permitirán explorar lugares y momentos aún poco desarrollados del mundo de Tolkien.

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