Elijah Wood habría confirmado su participación en la nueva película de "El Señor de los Anillos"

El personaje de Frodo de "El Señor de los Anillos" quedó corporizado en Elijah Wood. El intérprete estuvo lejos de querer separarse del rostro de la saga de fantasía que a comienzos de siglo rompió la taquilla en su adaptación cinematográfica. La estrella se sumergió en el papel y parte de él permaneció aun con las cámaras apagadas, advirtiendo que estaría inconforme si en alguna nueva entrega, un rostro diferente se presentara como el “Portador del Anillo”. Habiendo pasado 26 años del estreno, el artista estaría dispuesto a volver a darle vida a Frodo en "El Señor de los Anillos: la caza de Gollum”.