Amor en Artemis II: el astronauta Victor Glover supo que su esposa lo veía y le envió un tierno mensaje

El tierno mensaje del astronauta de Artemis II para su esposa

El amor está en el aire o, en este caso, en el espacio. Pero también en la Tierra, en el centro de control de la NASA de la misión Artemis II. Fue allí donde Dionna Odom Glover, la esposa del californiano, observaba a su marido trabajando. Luego de que una de las encargadas de la comunicación con la nave felicitara a Glover por su labor, le hizo saber que su esposa lo veía. “Queremos hacerte saber que tenemos a Dionna Glover con nosotros en la galería. Ella es toda sonrisas”, dijo la voz desde la Tierra.