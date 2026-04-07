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Amor en Artemis II: el astronauta Victor Glover supo que su esposa lo veía y le envió un tierno mensaje

El astronauta canadiense se tomó unos breves segundos para enviar un tierno saludo a su esposa, que lo veía desde la central.

El astronauta Victor Glover junto a sus hijas y esposa. El astronauta Victor Glover junto a sus hijas y esposa. Foto: NASA
Por Milagro Corbalán Hace 3 Hs

Desde su partida de la Tierra el 1 de abril, los cuatro astronautas que tripulan la cápsula Orion de la misión Artemis II, no ven a sus seres queridos. Aunque ya orbitaron la Luna y están de regreso, tomará todavía unos días más que se reencuentren con sus familiares. Ellos, sin embargo, los que aún están en la Tierra, siguen la misión de cerca, minuto a minuto. Por eso, al enterarse de que su esposa lo estaba viendo, el astronauta californiano Victor Glover le envió un tierno saludo.

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La distancia y la ausencia son, tal vez, dos de los obstáculos más difíciles de sortear en una relación. Pero no para los astronautas, que se preparan durante años para enfrentarse a las más adversas circunstancias. Tanto sus cuerpos como sus mentes están entrenados para mantenerse impertérritos ante situaciones estresantes. Pero Glover demostró lo importante que sigue siendo el amor, aun en la Luna, a más de 400.000 kilómetros de distancia de su hogar.

El tierno mensaje del astronauta de Artemis II para su esposa

El amor está en el aire o, en este caso, en el espacio. Pero también en la Tierra, en el centro de control de la NASA de la misión Artemis II. Fue allí donde Dionna Odom Glover, la esposa del californiano, observaba a su marido trabajando. Luego de que una de las encargadas de la comunicación con la nave felicitara a Glover por su labor, le hizo saber que su esposa lo veía. “Queremos hacerte saber que tenemos a Dionna Glover con nosotros en la galería. Ella es toda sonrisas”, dijo la voz desde la Tierra.

Tras unos segundos de silencio en los que llegó el retorno, Glover habló y enterneció al mundo entero. “Bueno, acabás de recibir un montón de vítores aquí, nena”, dijo el astronauta en referencia a los festejos de sus compañeros de cabina. Enseguida agregó: “Te amo desde la Luna”. El mensaje de inmediato dio la vuelta al mundo. También se hizo saber al californiano que una de las cuatro hijas de la pareja acompañaba a su madre en ese momento.

La oración de fe de Victor Glover antes de la desconexión de Artemis II

Ayer, la cápsula Orion llegó a orbitar la Luna y rompió el récord histórico al dar la vuelta. Pero en un momento, los cuatro tripulantes de la nave quedaron completamente desconectados. Se trató de un corte previsto de 40 minutos durante el cual la nave no recibía señales de radio por encontrarse detrás de la Luna. En ese momento, Glover dio un último mensaje, tanto esperanzador como aleccionador.

Antes de perder la comunicación por radio, Glover dio un breve discurso. “Mientras seguimos desvelando los misterios del cosmos, me gustaría recordarles un misterio más importante que hay en la Tierra y es el amor”, dijo. El astronauta recordó las palabras de Cristo al asegurar que el mandamiento más importante es amar a Dios. “Y, siendo un gran maestro, dijo que el segundo mandamiento, igual a este, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Mientras nos preparamos para perder la comunicación por radio, seguiremos sintiendo su amor desde la Tierra”, agregó Glover. Por último, repitió la fórmula que usó para saludar a su esposa: “Los amamos desde la Luna”.

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