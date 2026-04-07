900 metros hacia abajo: el lago más profundo de América y el quinto más hondo del mundo está en Argentina

Más allá del récord, el relevamiento detectó que el lago posee una estructura vertical compleja. Mientras que en la parte superior el agua ronda los 7°C, al descender hacia el fondo la temperatura cae drásticamente hasta los 0°C. Estos datos son vitales para entender cómo las variaciones climáticas afectan a los frentes glaciares y predecir el comportamiento futuro de estas masas. El Lago Viedma no es solo una postal de la belleza santacruceña, sino un guardián del abismo más profundo de América y un actor clave de la hidrografía patagónica, amenazado por la fragilidad de su entorno.