900 metros hacia abajo: el lago más profundo de América y el quinto más hondo del mundo está en Argentina

Resumen para apurados
- Investigadores confirmaron que el Lago Viedma, en Santa Cruz, es el más profundo de América con 900 metros, tras una expedición que reveló su lecho ante el retroceso del glaciar.
- El hallazgo del CONICET y la UNCUYO ocurrió tras perderse 5,5 km² de hielo desde 2014. La fosa se formó por erosión milenaria cerca de El Chaltén, en un área antes inexplorada.
- Este descubrimiento es clave para entender el impacto del cambio climático en la Patagonia. Permite predecir el comportamiento futuro de las masas de hielo y proteger el entorno.
Entre glaciares que resisten al cambio climático y otros que se pierden ante las altas temperaturas, el sur del país mantiene su belleza e inmensidad avasalladora. En medio de estas masas de hielo de gran magnitud y repliegues que amenazan su vastedad, se encuentra un espejo de agua cuya profundidad puede hacer desear volver a tierra firme. Allí, rodeado por los paredones de hielo gigantes, encajado en la inaccesible geografía de moles gélidas, se halla el Lago Viedma: la fosa más profunda de América y la quinta de mayor escala en el mundo.
Si apenas una decena de metros son capaces de hacer transpirar a los más audaces, unos 900 metros sin saber qué ocurre debajo de los pies, sin dudas, pueden desequilibrar a cualquiera. En el Viedma, la inmensidad de la naturaleza reduce a mínimos puntos a las barcazas que transitan, suspendidas en la superficie. Al flotar sobre el abismo, el lecho se vuelve algo impensado.
Retroceso y un descubrimiento sin precedentes en el lago más profundo
El Lago Viedma, cercano al bloque de hielo homónimo ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares al sudoeste de la provincia de Santa Cruz, cerca de la localidad de El Chaltén, es la quinta fosa de esta categoría con mayor calado del planeta y la más honda de toda la región. En el año 2022, una expedición financiada por el Centro Internacional de Ciencias de la Tierra de la Universidad Regional de Cuyo exploró esta zona antes no estudiada que quedó expuesta tras el retroceso frontal del glaciar.
Desde el 2014 hasta esa fecha, la superficie blanca experimentó una pérdida de 5,5 kilómetros cuadrados. Este repliegue de dos kilómetros no solo es una señal de alerta ambiental, sino que dejó al descubierto una zona inexplorada que guardaba un secreto abismal: una cavidad que alcanza los 900 metros de profundidad.
El hallazgo, realizado por investigadores del IANIGLA-CONICET, la UNCUYO y la Universidad de Chile, posiciona al Viedma como un gigante imbatible. Para dar una idea de su magnitud, la profundidad detectada equivale a casi tres veces la altura de la Torre Eiffel sumergida, o a apilar tres edificios como el Empire State, uno sobre otro, bajo el líquido elemento.
El gigante que se desvanece y da lugar al Lago Viedma
Los científicos explican que este "pozo" extremo es producto de la fuerza erosiva que los hielos ejercieron durante el último millón de años. Sin embargo, el ritmo actual de deshielo es lo que permitió medirlo. Según el investigador Andrés Rivera, en solo ocho años el Viedma perdió un volumen de masa congelada equivalente a siete veces la capacidad máxima del Embalse Potrerillos en Mendoza. Una cifra que hiela la sangre tanto como el agua del lago.
"Lo que observamos en la superficie es apenas una fracción. El 90% del espesor del glaciar yace invisible, sumergido en esa oscuridad de 900 metros", detalló el equipo tras la expedición.
Más allá del récord, el relevamiento detectó que el lago posee una estructura vertical compleja. Mientras que en la parte superior el agua ronda los 7°C, al descender hacia el fondo la temperatura cae drásticamente hasta los 0°C. Estos datos son vitales para entender cómo las variaciones climáticas afectan a los frentes glaciares y predecir el comportamiento futuro de estas masas. El Lago Viedma no es solo una postal de la belleza santacruceña, sino un guardián del abismo más profundo de América y un actor clave de la hidrografía patagónica, amenazado por la fragilidad de su entorno.