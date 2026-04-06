Una obra pionera en Sudamérica y única en el país: un bar que desafía la gravedad en la Patagonia

Una obra de ingeniería excepcional por muchos años en Sudamérica se erige en la cúspide del monte Otto en Bariloche. La infraestructura ubicada a 1405 metros de altura es la sede de una experiencia singular, donde gran parte del mapa de la localidad patagónica cobra cuerpo frente a los ojos. Un sueño cristalizado de Boris Furman, un precursor y un pionero del turismo que en los 70 logró llevar a la punta de la elevación sus ambiciones, como un teleférico y un salón rotativo que hoy es un ícono de la zona y se mantiene como la única de su tipo en todo el país.