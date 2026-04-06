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Isla Solitaria, un pequeño peñón que se resiste en la inmensidad del lago más grande de la Argentina

En momentos de bajante, cuando el espejo de agua se retira, es posible llegar caminando a este espectacular islote.

Isla Solitaria vista desde la Costanera de El Calafate. Isla Solitaria vista desde la Costanera de El Calafate. Imagen @quiroga_guillermo en Instagram
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen de nota

  • Isla Solitaria, en el Lago Argentino (Santa Cruz), destaca como hito geográfico y deportivo tras la reciente competencia de nado extremo frente a la costanera de El Calafate.
  • Con 10 hectáreas, este peñón del lago más grande del país permite el acceso a pie durante las bajantes hídricas y sirve de escenario para desafíos atléticos en aguas glaciares.
  • Un proyecto de ley busca elevar su estatus a Área Protegida para resguardar su biodiversidad. El sitio se perfila como un referente del turismo sustentable y el deporte patagónico.
Resumen generado con IA

Cuando la infinidad turquesa parece no acabarse, un pequeño promontorio rocoso se resiste entre las vastas aguas de un coloso natural alimentado por los glaciares circundantes. La Isla Solitaria es una mínima parcela que no se amilana ante la inmensidad del espejo más grande de Argentina, el Lago Argentino, y puede recorrerse nadando, solo si se anima a sumergirse en las, también, masas líquidas más frías del país.

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En medio de este escenario, un gigante hídrico que resalta en vistas aéreas con su color único y su magnitud, se halla este islote que puede divisarse desde la Costanera de El Calafate, lo que le otorga un aspecto místico, no aminorado por su nombre. Esta extensión de poco más de 10 hectáreas es el escenario del reconocido cruce de nadadores de aguas frías “La vuelta a la Isla Solitaria”, en el lago alimentado directamente por los glaciares de la zona.

Desafío extremo y geografía imponente

Isla Solitaria se ubica frente a la Bahía de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz. Se emplaza en el Lago Argentino, el más extenso de la Argentina, con una superficie que realmente sorprende: 1415 km² y una profundidad media de 150 metros, aunque en algunos puntos alcanza los 500 metros, convirtiéndolo también en uno de los espejos de agua más profundos del mundo. Allí, este afloramiento se encuentra en el límite entre el cuerpo principal del lago y la bahía Redonda.

Esta elevación tiene otra particularidad sorprendente y es que, cuando el agua se retira, el espejo se convierte en un camino. En épocas de bajante del cuerpo de agua queda al descubierto parte del lecho de la bahía, lo que posibilita incluso llegar caminando al lugar, dando lugar a una experiencia sin dudas, fuera de este sitio habitual.

El futuro de la Isla Solitaria 

La mística de este peñón no solo reside en su ubicación estratégica, sino en el desafío físico que impone. Recientemente, el espejo turquesa fue el escenario de la séptima edición de la "Vuelta a la Isla Solitaria", una competencia que ya se convirtió en un clásico para los amantes del nado de aguas frías. En esta última oportunidad de 2026, 83 nadadores desafiaron las gélidas temperaturas y las intensas ráfagas de viento que caracterizan al clima santacruceño, reafirmando que la isla es mucho más que un punto de referencia visual: es un hito deportivo extremo en el corazón de la Patagonia.

Debido a su ecosistema particular y su rol como centinela de la Bahía Redonda, la relevancia del peñón llegó hasta los despachos oficiales. Actualmente, existe un proyecto de ley en la Legislatura provincial que busca declararla oficialmente como Área Protegida. Mientras que hoy se rige bajo el estatuto de “área de uso científico”, residentes y dirigentes políticos buscan, con esta iniciativa, resguardar su biodiversidad y garantizar que su entorno natural permanezca intacto frente al avance del turismo y la actividad humana.

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