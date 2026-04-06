Isla Solitaria, un pequeño peñón que se resiste en la inmensidad del lago más grande de la Argentina

El futuro de la Isla Solitaria

La mística de este peñón no solo reside en su ubicación estratégica, sino en el desafío físico que impone. Recientemente, el espejo turquesa fue el escenario de la séptima edición de la "Vuelta a la Isla Solitaria", una competencia que ya se convirtió en un clásico para los amantes del nado de aguas frías. En esta última oportunidad de 2026, 83 nadadores desafiaron las gélidas temperaturas y las intensas ráfagas de viento que caracterizan al clima santacruceño, reafirmando que la isla es mucho más que un punto de referencia visual: es un hito deportivo extremo en el corazón de la Patagonia.