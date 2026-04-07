Finaliza el pago del programa Volver al Trabajo: cómo verificar si cobrás hoy

Resumen para apurados
- El Ministerio de Capital Humano finaliza este 7 de abril el pago del programa Volver al Trabajo en Argentina, cerrando el ciclo prestacional para dar paso a un nuevo sistema.
- Los beneficiarios cobrarán $78.000 mediante ANSES. Esta medida forma parte de la reconversión impulsada por el Gobierno hacia un esquema de vouchers educativos con mayor exigencia.
- La transición requiere un 70% de asistencia en cursos para acceder a los nuevos vouchers. El cambio busca redefinir la asistencia social bajo criterios de formación obligatoria.
Desde el Ministerio de Capital Humano se anunció la última fecha para cobrar a los beneficiarios del plan Volver al Trabajo (VAT). La finalización para tomar las ganancias de esta prestación será este martes 7 de abril; último día de vigencia del programa que, a partir de ahora, será reemplazado por el sistema de vouchers educativos.
El VAT se paga a través de Anses. Desde enero, el Gobierno nacional de Javier Milei comenzó con el proceso de reconversión de Volver al Trabajo hacia los vouchers educativos. Los mismos tendrán niveles de exigencia del 70% de asistencia en cursos para los beneficiarios.
Fecha del último pago de Anses para el Volver al Trabajo
Tamara Bezares, abogada laborista y panelista en Crónica TV, comunicó mediante sus redes sociales la finalización del procesamiento con el Banco Nación para el pago de la última cuota de Volver al Trabajo. Según la información compartida en su perfil de Instagram, los beneficiarios recibirían el dinero en sus cuentas el próximo 7 de abril, siempre que los feriados no provoquen retrasos inesperados en el sistema bancario.
La especialista también señaló que existe la posibilidad de que ciertos titulares dispongan de los fondos desde el sábado 4 de abril. Esta situación suele ocurrir debido a que las entidades bancarias adelantan la acreditación de los montos una vez que perciben los recursos correspondientes.
Cómo saber si cobro Volver al Trabajo en abril
Los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo (VAT) van a cobrar los $78.000 por última vez el 7 de abril. Para saber si estás habilitado a cobrar el dinero, los beneficiarios deben realizar los siguientes pasos:
- Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES
- Ingresar el número de CUIL
- Tipear la Clave de Seguridad Social
- Seleccionar el apartado “Mis cobros”
- Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso