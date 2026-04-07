Finaliza el pago del programa Volver al Trabajo: cómo verificar si cobrás hoy

Fecha del último pago de Anses para el Volver al Trabajo

Tamara Bezares, abogada laborista y panelista en Crónica TV, comunicó mediante sus redes sociales la finalización del procesamiento con el Banco Nación para el pago de la última cuota de Volver al Trabajo. Según la información compartida en su perfil de Instagram, los beneficiarios recibirían el dinero en sus cuentas el próximo 7 de abril, siempre que los feriados no provoquen retrasos inesperados en el sistema bancario.