Cachanosky: "Los funcionarios de este gobierno se tiran de cabeza a conseguir créditos de privilegio de un banco estatal"

“Se tiran de cabeza”

“Un gobierno que quiere que desaparezca el Estado, ellos dicen que son anarcocapitalistas, y que el Estado es lo peor y que la casta tiene beneficios, resultan que aparecen estos créditos que tiene el Banco Nación, que todavía no fue privatizado obviamente, y se tiran de cabeza a buscar todos estos créditos que son especiales para la casta, para funcionarios públicos”, sostuvo el analista en un video publicado en sus redes sociales.