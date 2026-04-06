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Cachanosky: "Los funcionarios de este gobierno se tiran de cabeza a conseguir créditos de privilegio de un banco estatal"

"Mucho motosierra, anarcocapitalismo y anticasta, pero los tipos van y se tiran de cabeza con una desesperación fenomenal”, sostuvo el economista.

CACHANOSKY. CACHANOSKY.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Roberto Cachanosky criticó a funcionarios nacionales por acceder a créditos hipotecarios preferenciales del Banco Nación, señalando una contradicción con su discurso anticasta.
  • La polémica surge tras reportes de préstamos exclusivos para empleados estatales, lo que el economista califica de hipocresía frente a las promesas de privatización y ajuste.
  • El caso cuestiona la coherencia oficialista y reaviva el debate sobre privilegios estatales en una gestión que promueve la austeridad y el fin de la intervención pública.
Resumen generado con IA

El economista Roberto Cachanosky se refirió en Perfil.com al caso de las presuntas líneas de crédito hipotecario preferenciales del Banco Nación al asegurar que “mucho motosierra, anarcocapitalismo y anticasta, pero los funcionarios de este gobierno se tiran de cabeza a conseguir créditos de privilegio de un banco estatal”.

“Se tiran de cabeza”

“Un gobierno que quiere que desaparezca el Estado, ellos dicen que son anarcocapitalistas, y que el Estado es lo peor y que la casta tiene beneficios, resultan que aparecen estos créditos que tiene el Banco Nación, que todavía no fue privatizado obviamente, y se tiran de cabeza a buscar todos estos créditos que son especiales para la casta, para funcionarios públicos”, sostuvo el analista en un video publicado en sus redes sociales.

“Además son funcionarios públicos que pueden durar muy poco tiempo porque en este gobierno los echan con una facilidad impresionante”, aseguró Cachanosky.

“Por lo tanto entran, sacan el crédito, a los cinco meses no son más funcionarios porque los rajaron o porque renunciaron o por lo que sea, y sin embargo se quedaron con el crédito hipotecario”, argumentó.

“Una gran hipocresía”

“Me parece que hay una gran hipocresía. Todo el discurso, la motosierra, ´viva la libertad carajo´, ´vamos a cerrar todo´, ´vamos a privatizar´, ´la casta´, etcétera”, recalcó el economista.

“Y resulta que este privilegio que es solo para los funcionarios del Estado, los tipos van y se tiran de cabeza con una desesperación fenomenal”, concluyó Cachanosky.


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