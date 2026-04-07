CulturaLibros Falleció Ricardo Gandolfo, el poeta del primer rock tucumano El escritor era un reconocido psicoanalista. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL PÉRDIDA. Ricardo Gandolfo, reconocido letrista de rock y psicoanalista. Hace 3 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánTermas de Río Hondo Tamaño texto Comentarios Lo más popular Sin identidad, no hay rumbo: Italia comenzó a perder cuando dejó de ser Italia Probé las versiones pagas de las tres principales inteligencias artificiales y estas son las conclusiones Propuestas de fondo para mejorar la ciudad Cartas de lectores: realidades que muchas veces se ignoran Dos versiones sobre el rescate de un piloto estadounidense caído en Irán Por qué sectores de la extrema izquierda terminan alineados con el terrorismo y el eje iraní