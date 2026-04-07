Ecos de la tormenta del fin de semana: más de 200 hogares afectados en Aguilares

Las dificultades no se limitan a las viviendas. El acceso a la zona es aún uno de los principales obstáculos. Carola Montoya, directora de la escuela de la zona, relató que ayer no logró ingresar al establecimiento:“El camino está destrozado. El agua sale de la Colonia 1 y entra por la senda que va a la escuela. En mi caso, llegué hasta la ruta y desde ahí hice el recorrido para asistir a mis alumnos”.