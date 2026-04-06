Misión Artemis II: astronautas de la NASA baten el récord de mayor distancia de la Tierra

Resumen para apurados
- Los astronautas de la NASA Wiseman, Glover, Koch y Hansen batieron el récord de mayor distancia desde la Tierra al superar los 406.000 km en la nave Orión durante la misión Artemis II.
- La hazaña superó la marca de 1970 de la misión Apolo 13 durante un sobrevuelo lunar. La cápsula Orión, lanzada el 1 de abril, busca probar sistemas clave de seguridad y navegación.
- Este hito consolida el programa Artemis para el regreso humano a la Luna. El éxito de la misión sienta las bases tecnológicas necesarias para futuros alunizajes y exploraciones profundas.
La NASA informó que los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se convirtieron en las personas que más lejos han estado de la Tierra en la historia, al superar el récord establecido en 1970 por la misión Apolo 13.
Seguí la misión acá
Durante aquella misión, la tripulación —que no pudo alunizar— alcanzó una distancia máxima de 400.171,5 kilómetros al sobrevolar la Luna. En cambio, la misión Artemis II proyecta un recorrido que llega hasta los 406.777,9 kilómetros, estableciendo una nueva marca para los vuelos tripulados.
Minutos antes de alcanzar el hito, los astronautas se preparaban para romper el récord, que finalmente se concretó en pleno trayecto de la nave Orión. La cápsula completará así el viaje tripulado más lejano jamás realizado, consolidando a su tripulación como la que más se ha alejado del planeta.
Un sobrevuelo histórico
Artemis II tiene como objetivo rodear la Luna sin aterrizar en su superficie. Se trata de una misión clave para probar los sistemas de la nave, la seguridad de la cápsula Orión y la capacidad de la tripulación para operar en el espacio profundo.
Durante el paso por el hemisferio oculto de la Luna —conocido popularmente como el “lado oscuro”— los astronautas permanecieron incomunicados durante aproximadamente 50 minutos, debido a la interrupción de las señales con la Tierra.
La nave fue lanzada el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, en lo que constituye la primera misión tripulada de la NASA hacia la Luna en más de cinco décadas.
Cronograma del sobrevuelo lunar
Los horarios corresponden a la hora del este de Estados Unidos (EDT). Para Argentina, se debe sumar una hora:
13:00 (EDT): inicio de la cobertura en NASA+.
13:56: superación del récord histórico de distancia.
14:10: declaraciones de la tripulación (solo audio).
14:15: configuración de la cabina de Orión.
14:45: inicio de las observaciones lunares.
18:44: pérdida de comunicaciones al ingresar en la cara oculta de la Luna (unos 40 minutos).
19:02: máximo acercamiento a la Luna (6.530 km).
19:07: máxima distancia de la Tierra (406.127 km).
19:25: restablecimiento de comunicaciones.
20:35 – 21:32: eclipse solar observado desde la nave.
21:20: finalización de la observación lunar.
La misión, que tendrá una duración total de aproximadamente diez días, marca un nuevo paso en el programa Artemis, con el que la NASA busca retomar la exploración humana del satélite natural y sentar las bases para futuras misiones de alunizaje.