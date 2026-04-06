La figura de River que se lesionó contra Belgrano y es duda para el debut en la Copa Sudamericana

Resumen para apurados
- Ian Subiabre es duda para el debut de River en la Copa Sudamericana tras sufrir un golpe en el gemelo durante la victoria ante Belgrano por el torneo local en Buenos Aires.
- Eduardo Coudet lo reemplazó al inicio del segundo tiempo para evitar riesgos. El juvenil es pieza clave del equipo titular y se evaluará su evolución sin estudios médicos previos.
- La posible baja de Subiabre ante Blooming preocupa por el cargado calendario de siete partidos este mes. El cuerpo técnico priorizará su salud para asegurar su aporte en el 2026.
River arrancó con el pie derecho una serie de partidos importantes que marcarán su rumbo en 2026. La victoria contra Belgrano dejó buenas sensaciones desde el juego, aunque también encendió una alarma: la situación física de Ian Subiabre, que terminó el duelo con molestias y es duda para el estreno en la Copa Sudamericana frente a Blooming.
El juvenil, que fue titular en todos los partidos desde la llegada de Eduardo Coudet, se ganó su lugar gracias a su capacidad para romper líneas, su compromiso en la presión y su aporte ofensivo, al que ya le sumó goles. Sin embargo, su salida temprana generó preocupación en el cuerpo técnico.
Tras el partido, el DT explicó que el cambio se debió a un golpe en el gemelo. Si bien en el entretiempo creían que podía continuar, finalmente optaron por no arriesgarlo y lo reemplazaron apenas comenzado el segundo tiempo.
Por el momento, no está previsto realizar estudios médicos, aunque su evolución será seguida de cerca en los próximos días. Con un calendario cargado (siete partidos en el mes), no se descarta que el cuerpo técnico decida preservarlo para evitar complicaciones mayores.
Más allá del contratiempo, Coudet valoró el crecimiento del joven y destacó su potencial, al igual que el de otros futbolistas surgidos del club. También, fiel a su estilo, se permitió un comentario distendido sobre el look del jugador, en referencia a su pelo platinado.
Mientras define la situación de Subiabre, River ya pone la mira en Bolivia, donde buscará sostener el buen arranque y dar otro paso firme en el plano internacional.