River goleó 3 a 0 a Belgrano en el Monumental y firmó una actuación que potencia su despegue

También fue importante la aparición de Tomás Galván, autor de un doblete que puede marcar un punto de inflexión en su regreso al club. Más allá de sus goles, lo valioso de su actuación estuvo en su lectura de los espacios, en su agresividad para pisar el área y en su oportunismo para capitalizar momentos clave del partido. El “Millonario” encontró en él una variante que le da frescura, profundidad y llegada desde la segunda línea. Que haya convertido por primera vez con esta camiseta no es un detalle menor: puede representar el inicio de una nueva etapa para un futbolista que volvió más maduro y con mayor peso competitivo.