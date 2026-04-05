River goleó 3 a 0 a Belgrano en el Monumental y firmó una actuación que potencia su despegue
Resumen de nota
- River Plate goleó 3-0 a Belgrano en el Monumental por el torneo local. Con goles de Galván y Colidio, el equipo de Coudet ratificó su buen presente y sumó su cuarto triunfo seguido.
- El Millonario dominó mediante la presión alta y la posesión. Se destacaron el doblete de Galván y el fin de la sequía goleadora de Colidio, tras 26 partidos sin marcar goles.
- La victoria afianza la identidad futbolística de River previo a su debut en la Copa Sudamericana. El rendimiento colectivo y la recuperación de sus atacantes ilusionan al club.
La goleada de River contra Belgrano no solo confirmó una racha positiva en términos numéricos, sino que dejó señales futbolísticas mucho más profundas sobre la identidad que empieza a construir el equipo de Eduardo Coudet. El 3 a 0 en el Monumental expuso a un conjunto cada vez más convencido de su plan: asumir el protagonismo, monopolizar la pelota, jugar en campo rival y sostener la presión alta para impedir cualquier reacción del adversario. Más que una simple victoria, fue la ratificación de una idea. Además, el triunfo tuvo valor contextual: llegó en un tramo del calendario exigente, y River respondió con autoridad, jerarquía individual y una confianza colectiva en alza.
Uno de los rasgos más marcados de este River fue su capacidad para gobernar el partido desde la posesión. No se trató de una tenencia estéril, sino de una circulación con intención, orientada a desgastar a Belgrano y a encontrar espacios en los metros finales. En ese contexto, Sebastián Driussi volvió a ser decisivo aun sin figurar en el marcador. Su movilidad, sus desmarques y su capacidad para generar peligro fueron determinantes para romper la estructura defensiva rival. De hecho, el primer gol nace a partir de una acción suya, como una muestra de que su influencia excede el dato estadístico.
También fue importante la aparición de Tomás Galván, autor de un doblete que puede marcar un punto de inflexión en su regreso al club. Más allá de sus goles, lo valioso de su actuación estuvo en su lectura de los espacios, en su agresividad para pisar el área y en su oportunismo para capitalizar momentos clave del partido. El “Millonario” encontró en él una variante que le da frescura, profundidad y llegada desde la segunda línea. Que haya convertido por primera vez con esta camiseta no es un detalle menor: puede representar el inicio de una nueva etapa para un futbolista que volvió más maduro y con mayor peso competitivo.
Otro foco del análisis pasa por Facundo Colidio. Su gol, además de ampliar la ventaja, tuvo una carga simbólica fuerte. Cortar una racha de 26 partidos sin convertir puede significar una liberación anímica para un delantero que había quedado bajo observación. En equipos grandes, la confianza modifica rendimientos, y River necesita que sus atacantes vuelvan a sentirse determinantes. Si Galván aparece como novedad, Colidio asoma como una recuperación valiosa. El tanto de cabeza, atacando bien el centro y resolviendo con convicción, puede ser leído como el síntoma de un jugador que empieza a sacarse peso de encima.
En lo colectivo, River mostró probablemente su versión más completa desde la llegada de Coudet. Hubo intensidad, orden, continuidad en la propuesta y una sensación de control que no siempre se consigue aun cuando se gana.
El “Pirata”, que venía competitivo en el torneo, apenas pudo insinuar una reacción en algunos pasajes, pero fue rápidamente absorbido por el dominio territorial y técnico del local. Esa autoridad para desactivar cualquier levantada rival es otro rasgo que empieza a consolidarse.
Lo que se viene
El presente, entonces, invita a mirar más allá de los cuatro triunfos consecutivos. River no solo mejoró en resultados: empieza a ofrecer señales de funcionamiento, recupera jugadores y potencia individualidades en el momento justo. Con el debut en la Copa Sudamericana a la vista y una seguidilla exigente por delante, el equipo parece haber encontrado una plataforma seria para crecer.