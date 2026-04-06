La figura de Colón que presentó a su novio y protagonizó un momento histórico en el fútbol argentino

Resumen de nota
- Ignacio Lago, delantero de Colón, presentó públicamente a su novio durante una entrevista en Santa Fe, convirtiéndose en el primer futbolista argentino en hacerlo ante cámaras.
- El jugador recibió un video sorpresa de su pareja y se emocionó al aire. El gesto fue celebrado por su naturalidad en un ámbito deportivo que tradicionalmente suele ser reservado.
- Este momento histórico promueve la diversidad en el deporte local. A la par, Lago negocia su continuidad en Colón hasta 2027, reafirmando su rol como referente clave del plantel.
La historia de Ignacio Lago dejó de ser solo deportiva para convertirse en un momento que impactó mucho más allá de Colón. En plena entrevista, el delantero recibió un video sorpresa de su novio y protagonizó una escena emotiva que rápidamente generó repercusión. No solo por el gesto en sí, sino también por lo que significó dentro del fútbol argentino.
Durante su participación en un programa de Santa Fe, Lago fue sorprendido con un mensaje de su pareja, que le habló con ternura y admiración. En ese video, destacó tanto la calidad humana del futbolista como el esfuerzo que pone todos los días para crecer en su carrera, además del orgullo que siente por verlo defender los colores de la ciudad.
La reacción del jugador fue inmediata. Visiblemente movilizado, dejó una frase que resumió el vínculo que viven puertas adentro: aseguró que lo suyo es “un amor irracional” y explicó que ambos sienten la relación con la misma intensidad con la que él vive el fútbol. También contó que no esperaba para nada la sorpresa y que todo lo tomó desprevenido.
"Novio"— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 6, 2026
Porque un jugador de ColÃ³n fue sorprendido con un mensaje de su novio en un programa partidario. pic.twitter.com/Ej9qHpLFj4
El momento tuvo una fuerte carga simbólica porque Lago se transformó en el primer futbolista profesional argentino en presentar públicamente a su novio en una entrevista. La escena fue celebrada tanto por el tono genuino de sus palabras como por la naturalidad con la que eligió compartir una parte tan íntima de su vida personal.
Un presente que también lo encuentra fuerte en Colón
Mientras esa historia generó una enorme repercusión, el delantero también atraviesa un gran momento en el club. Su renovación con Colón está prácticamente acordada y, si se termina cerrando, firmará hasta diciembre de 2027 y pasará a tener uno de los contratos más importantes del plantel. En otras palabras, Lago no solo quedó en el centro de la escena por lo que pasó en la entrevista, sino también por el lugar cada vez más fuerte que ocupa dentro del equipo.