La figura de Colón que presentó a su novio y protagonizó un momento histórico en el fútbol argentino

Un presente que también lo encuentra fuerte en Colón

Mientras esa historia generó una enorme repercusión, el delantero también atraviesa un gran momento en el club. Su renovación con Colón está prácticamente acordada y, si se termina cerrando, firmará hasta diciembre de 2027 y pasará a tener uno de los contratos más importantes del plantel. En otras palabras, Lago no solo quedó en el centro de la escena por lo que pasó en la entrevista, sino también por el lugar cada vez más fuerte que ocupa dentro del equipo.