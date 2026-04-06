La guía completa de descuentos en la compra de combustibles durante abril

LA GACETA
Resumen de nota
- Diversos bancos ofrecen en abril una guía de descuentos de hasta el 30% en combustibles en Argentina para mitigar el impacto de los precios récord y la inflación en el sector.
- Los combustibles alcanzaron niveles récord en moneda extranjera. El gobierno busca moderar las alzas por la inflación, mientras las empresas denuncian un desfasaje en sus costos.
- Estas promociones son herramientas vitales para que los conductores planifiquen su gasto. Se espera que los beneficios bancarios sigan siendo claves ante la volatilidad de precios.
Los combustibles en el mercado nacional superaron niveles récord en moneda extranjera, esto redujo la diferencia respecto a los precios internacionales del crudo. A pesar de esta situación, las empresas del sector todavía señalan la existencia de un desfasaje en los costos.
En el inicio de abril, el aumento global del precio del petróleo y la intención oficial de moderar los aumentos para controlar la inflación posicionan a los descuentos como una herramienta esencial. El mes comienza con una variedad de promociones y descuentos que requieren de una organización detallada por parte de los conductores para mitigar el efecto de las alzas.
- Banco Macro: Ofrece un 30% de descuento los martes con un tope de reintegro mensual de $25.000 para clientes selectos.
- Lunes: El Banco Galicia y Brubank aplican descuentos que oscilan entre el 10% y el 15%.
- Martes: ICBC y Banco Hipotecario otorgan devoluciones con un techo de $15.000 mensuales.
- Jueves: El Banco Patagonia otorga un 25% de rebaja en las cargas.
- Viernes: El Banco Credicoop suma un 20% de descuento con un tope semanal de $6.000.
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